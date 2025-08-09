Calciomercato Milan, Allegri lo blinda! Non si muove da Milanello, pronto il rinnovo del contratto

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole trattenere Saelemaekers nonostante le sirene estere: pronto il rinnovo del contratto

Il futuro di Alexis Saelemaekers si tinge sempre più di rossonero. Nonostante le sirene provenienti da Premier League e Serie A, il centrocampista belga ha espresso la chiara volontà di restare nel calciomercato Milan, un sentimento ricambiato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Questa notizia, riportata dal noto giornalista Nicolò Schira, getta nuova luce sulle strategie di mercato del club meneghino in vista delle prossime stagioni.

Secondo quanto riportato da Schira, il Milan è pronto ad aprire i colloqui per il prolungamento del contratto di Saelemaekers già in autunno. Questo tempismo suggerisce una chiara intenzione da parte del club di blindare uno dei suoi elementi più versatili e apprezzati. La volontà del giocatore di rimanere a Milano è un fattore chiave in queste trattative, semplificando notevolmente il lavoro della dirigenza.

Un ruolo fondamentale in questa vicenda lo gioca Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Allegri, notoriamente un tecnico che apprezza la duttilità tattica e la dedizione, ha espresso il desiderio di mantenere Saelemaekers nella sua rosa. Il tecnico toscano vede nel belga un profilo prezioso capace di ricoprire diverse posizioni sulla fascia, sia in fase offensiva che difensiva, offrendo soluzioni tattiche importanti. La sua etica del lavoro e la sua capacità di sacrificio sono qualità che si allineano perfettamente con la filosofia di gioco che Allegri intende implementare.

Nonostante questa chiara inclinazione, il mercato non sta a guardare. Due club di Premier League, l’Aston Villa e il Nottingham Forest, hanno mostrato un forte interesse per Saelemaekers, premendo per assicurarsi le sue prestazioni. Anche in Serie A, due squadre non specificate stanno monitorando attentamente la situazione, pronte a farsi avanti qualora si aprisse uno spiraglio. Queste manifestazioni di interesse sottolineano il valore del giocatore nel panorama calcistico europeo e la sua attrattiva per diversi progetti tecnici.

La gestione di questa situazione ricadrà in gran parte sulle spalle di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Tare, con la sua esperienza e la sua acuta visione del mercato, sarà chiamato a orchestrare i colloqui per il rinnovo, cercando di soddisfare le richieste del giocatore e allo stesso tempo proteggere gli interessi del club. La sua capacità di negoziazione sarà cruciale per definire i termini contrattuali e per scongiurare eventuali assalti da parte dei club interessati.

Il prolungamento del contratto di Saelemaekers sarebbe un segnale importante per il Milan. Dimostrerebbe la capacità del club di mantenere i propri talenti e di costruire una squadra solida attorno a giocatori che si identificano con la maglia rossonera. Inoltre, la sua permanenza garantirebbe ad Allegri un elemento affidabile e fondamentale per il suo scheletro tattico, fornendo profondità e opzioni su entrambe le fasce. In un mercato sempre più competitivo, assicurarsi la lealtà e la qualità di giocatori come Saelemaekers è una priorità per le ambizioni del Milan.