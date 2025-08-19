Calciomercato Milan, Allegri soddisfatto! Con la cessione di Okafor rosa perfetta: i numeri non mentono

Calciomercato Milan, l’imminente cessione di Okafor al Leeds porta la rosa dei rossoneri a 22 elementi: Allegri soddisfatto

Con la cessione imminente di Noah Okafor al Leeds, il calciomercato Milan si trova a ridefinire la propria rosa, che al momento conta 22 giocatori. Sotto la nuova gestione di Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, il club rossonero sta plasmando la squadra per affrontare al meglio la prossima stagione, puntando a un mix di esperienza e giovani promesse. La partenza di Okafor, pur se dolorosa per alcuni tifosi, libera risorse e slot in avanti, aprendo a nuove strategie di mercato e tattiche per il nuovo corso targato Tare-Allegri.

Uno sguardo alla rosa attuale: tra conferme e nuove facce

Andando ad analizzare nel dettaglio la composizione della squadra, notiamo come il Milan abbia già delle solide certezze in ogni reparto, affiancate da nuovi arrivi e talenti emergenti.

Tra i pali, la presenza di Mike Maignan garantisce assoluta qualità e sicurezza. Affiancato da Antonio Mirante e Andrea Torriani, il reparto portieri sembra ben coperto. La vera novità e l’elemento su cui la società punta forte è Noah Raveyre, considerato un prospetto di grande futuro.

La difesa presenta un mix interessante: Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic si candidano come pilastri centrali, con Matteo Gabbia e Koni De Winter pronti a subentrare. Non mancano i giovani di talento come Athekame ed Estupinan, che rappresentano il futuro del reparto, mentre Alessandro Florenzi con la sua esperienza e Davide Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, sono una garanzia.

A centrocampo, il Milan vanta una linea mediana di spessore. L’arrivo di Luka Modric aggiunge una dose di classe ed esperienza che pochi altri centrocampi in Europa possono vantare, affiancato dalla qualità di Yacine Adli. Samuele Ricci e Aldi Jashari portano dinamismo e visione di gioco, mentre Youssouf Fofana, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek assicurano fisicità e interdizione. Da non dimenticare la duttilità di Alexis Saelemaekers e il talento di Jimenez, che possono ricoprire diverse posizioni.

L’attacco, orfano di Okafor, vede Rafael Leao come punto di riferimento indiscusso. Le sue accelerazioni e giocate decisive saranno fondamentali per la manovra offensiva. Al suo fianco, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze offrono dribbling e fantasia, mentre l’acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord promette gol e pericolosità in area di rigore. Sarà interessante vedere come Allegri deciderà di schierare questo reparto offensivo, sfruttando al meglio le caratteristiche diverse dei suoi attaccanti.

Le mosse di mercato tra entrate e uscite

La cessione di Okafor non è che l’inizio di un mercato che si preannuncia vivace per il Milan. Tare ha il compito di ottimizzare la rosa, trovando i giusti equilibri tra uscite e nuove acquisizioni. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la squadra nei ruoli chiave, puntando su giocatori che si integrino perfettamente con la filosofia di gioco di Allegri. Le risorse ottenute dalla vendita di Okafor potrebbero essere reinvestite per un centrocampista di rottura o un difensore centrale di esperienza, a seconda delle priorità definite dallo staff tecnico.

In conclusione, il Milan sta affrontando una fase di transizione entusiasmante. Con la nuova dirigenza e un allenatore di comprovata esperienza come Allegri, il club punta a costruire una squadra competitiva e vincente. La rosa attuale, seppur in fase di definizione, presenta elementi di spicco e giovani promettenti, pronti a mettersi in gioco per la causa rossonera. Il mercato è ancora lungo e riserverà sicuramente ulteriori sorprese, ma una cosa è certa: il Milan ha le idee chiare per il suo futuro.