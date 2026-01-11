Calciomercato Milan, Allegri chiama Tare e lancia la missione scudetto: servono questi due rinforzi

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe due rinforzi per lanciare definitivamente la sfida scudetto

Il pareggio contro il Genoa ha rallentato la corsa, ma non ha spento le ambizioni del Milan. Secondo il Corriere della Sera, i 39 punti in 18 partite certificano che la lotta per lo Scudetto è più viva che mai, a patto però di intervenire con decisione sul mercato di gennaio per colmare le lacune della rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, tra l’esordio di “Fuller” e le nuove richieste

Mentre oggi al “Franchi” tutti gli occhi saranno puntati su Niclas Füllkrug, pronto alla sua prima maglia da titolare per risolvere i problemi di lucidità negli ultimi 20 metri, il tecnico toscano ha presentato una lista precisa a Igli Tare:

Un puntello in difesa: L’emergenza scatenata dalla squalifica di Tomori e la gestione di Gabbia hanno convinto Allegri della necessità di un nuovo centrale. Il nome di Federico Gatti (nello scambio con Loftus-Cheek) resta caldissimo, ma si valutano anche profili giovani come Diego Coppola per ampliare le rotazioni.

L'esterno destro: È il vero "buco" tattico. Alexis Saelemaekers sta giocando una stagione da insostituibile, ma non può reggere da solo il peso della fascia per tutto il 2026. Zachary Athekame, finora, non ha convinto pienamente lo staff tecnico, venendo considerato ancora troppo acerbo per le sfide scudetto.

La strategia per il tricolore

Il quotidiano milanese è chiaro: la missione non è impossibile, ma richiede due fattori: