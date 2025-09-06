Calciomercato Milan, Allegri vuole ancora Vlahovic! C’è la strategia di Tare, concorrenza in forte aumento

Calciomercato Milan, per Massimiliano Allegri Dusan Vlahovic resta una priorità assoluta: c’è la strategia di Tare

La Juventus rischia di perdere Dusan Vlahovic a parametro zero. L’attaccante serbo, classe 2000, è pronto a diventare il pezzo pregiato del prossimo mercato di gennaio, con il calciomercato Milan di Igli Tare in prima linea per assicurarselo. Non solo i rossoneri, ma anche l’Inter di Beppe Marotta monitora la situazione, pronta a inserirsi nella corsa per il bomber bianconero. A riportare la notizia è calciomercato.com, che svela un retroscena di mercato che potrebbe infiammare la sessione invernale e cambiare gli equilibri del campionato.

La Juventus si trova in una posizione delicata. Il contratto di Vlahovic scade e i tentativi di rinnovo non hanno portato a una fumata bianca. La dirigenza torinese si trova ora a dover affrontare la pressione di due rivali storiche, pronte a offrire ingaggi importanti e contratti a lungo termine a un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. La situazione è particolarmente complessa per i bianconeri, che rischiano di perdere uno dei loro asset più preziosi senza ottenere un euro dalla sua cessione.

Il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha l’intenzione di muoversi d’anticipo. L’obiettivo è quello di evitare aste nella prossima estate e assicurarsi Vlahovic già a gennaio, provando a convincere la Juventus con un’offerta concreta. La strategia rossonera è chiara: programmare il futuro della squadra con un attaccante giovane, prolifico e con un enorme potenziale. Per i milanisti, Vlahovic non sarebbe solo un rinforzo, ma il perno di un progetto ambizioso, che punta a consolidare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

L’Inter di Beppe Marotta non sta a guardare. Il dirigente nerazzurro, celebre per i suoi colpi a parametro zero, osserva con grande attenzione la situazione contrattuale di Vlahovic. Per l’Inter, l’opportunità di tesserare un attaccante del calibro del serbo senza spendere nulla per il suo cartellino sarebbe un’occasione imperdibile, un vero e proprio colpo di mercato che rafforzerebbe notevolmente il reparto offensivo e metterebbe in difficoltà le dirette concorrenti.

La corsa a Dusan Vlahovic si preannuncia caldissima. Il serbo è uno degli attaccanti più desiderati d’Europa, e il suo futuro si deciderà probabilmente nei prossimi mesi. La Juventus deve agire in fretta per non perdere il suo bomber, mentre Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il suo talento. Il mercato di gennaio si prospetta dunque decisivo non solo per il futuro di Vlahovic, ma anche per gli equilibri del campionato, con i due club milanesi pronti a sfidarsi a colpi di offerte per il centravanti serbo.