Calciomercato Milan, Allegri stravede per Pavlovic e blocca ogni discorso di cessione: piano ben definito… Ultimissime notizie sui rossoneri

Strahinja Pavlovic è uno dei calciatori su cui Massimiliano Allegriintende lavorare con particolare attenzione al Milan. Il difensore serbo, arrivato in rossonero la scorsa estate, potrebbe vivere una vera e propria annata da protagonista sotto la guida del tecnico livornese, che lo considera un elemento chiave per la sua difesa.

Nonostante alcune voci di mercato che lo vedevano lontano da Milanello, con contatti tra il Milan e il Fenerbahce di Mourinho, Pavlovic sembra destinato a rimanere e a diventare un pilastro della retroguardia rossonera. Allegri ha espressamente menzionato Pavlovic tra i difensori centrali su cui intende puntare, riconoscendogli ampi margini di miglioramento e qualità importanti.

Il Milan ha investito circa 18 milioni di euro per strapparlo al Salisburgo, dimostrando fiducia nelle sue potenzialità. Alto e forte fisicamente, Pavlovic è un difensore mancino con buone capacità di impostazione, caratteristiche che si sposano bene con le richieste tattiche di Allegri. Il tecnico toscano è rinomato per la sua abilità nel plasmare i difensori e nel renderli pilastri delle sue squadre, e sembra intenzionato a fare lo stesso con il serbo.

Questa fiducia potrebbe tradursi in un ruolo centrale per Pavlovic nella stagione 2025/2026. L’obiettivo è quello di vederlo crescere costantemente, diventando un punto di riferimento in difesa e contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Milan. I tifosi sperano di vederlo esplodere definitivamente, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A.