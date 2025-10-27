Calciomercato Milan, problemi di rosa corta? Risposta netta di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ultimissime

La questione della rosa corta del Milan, evidenziata dalle recenti assenze e dalle dichiarazioni dello stesso tecnico, è stata centrale nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico ha risposto direttamente alla domanda se la composizione numerica dell’organico fosse una sua precisa richiesta.

«Il numero di giocatori che ho a disposizione l’ho deciso insieme alla società», ha chiarito Allegri, respingendo l’idea di una scelta unilaterale. La pianificazione estiva, condivisa con il DS Tare, non poteva prevedere l’ondata di infortuni che ha colpito la squadra: «Purtroppo, se avessi avuto la sfera di cristallo per vedere che a ottobre c’erano 5 giocatori infortunati dopo la nazionale allora la società ne avrebbe presi altri». L’assenza contemporanea di pedine chiave come Pulisic e Rabiot ha sbilanciato i piani, ma è un evento che sfugge alla programmazione razionale.

Nonostante le difficoltà, Allegri ha voluto sottolineare il lato positivo dell’emergenza, ovvero l’opportunità data ai giovani di mettersi in mostra: «Ma ci sono cose positive: abbiamo visto che Bartesaghi è un giocatore che può avere un futuro nel Milan». La necessità ha aguzzato l’ingegno e ha accelerato l’inserimento di elementi della Next Gen.

«De Winter è un giocatore da Milan, Ricci è un giocatore che può stare nel Milan», ha aggiunto il tecnico, elencando i talenti che hanno saputo sfruttare lo spazio concesso. Questa scoperta è una boccata d’ossigeno per il club e per la prospettiva futura della rosa, offrendo nuove opzioni a costo zero.

«Quindi ci sono anche delle cose positive», ha concluso Allegri. L’analisi del tecnico è un bilancio del momento, ammettendo che a gennaio la società, come già anticipato, interverrà sul mercato per evitare che l’assenza di tre o quattro infortunati possa nuovamente mettere in crisi le ambizioni del Milan. La speranza, tuttavia, è che i giovani confermino il loro valore, trasformando l’emergenza in una risorsa preziosa.