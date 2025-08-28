Calciomercato Milan, Allegri non si nasconde: «Ci parliamo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada per…» . Le ultimissime notizie

Vigilia di campionato per il Milan, che domani affronterà in trasferta il Lecce. Alla vigilia della gara, si è tenuta la consueta conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri, che ha toccato diversi temi, dal calciomercato alla preparazione della partita, senza dimenticare gli obiettivi stagionali del club.

Con il mercato estivo in pieno fermento, le domande sul tema sono state inevitabili. Allegri ha fatto il punto della situazione, ribadendo l’ottimo rapporto con la dirigenza e la condivisione delle strategie. “Ci parliamo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada“, ha confermato il tecnico, sottolineando come le decisioni siano prese collegialmente. L’input principale che guida ogni mossa di mercato del Milan è la sostenibilità economica, un principio che il club rossonero persegue con grande attenzione.

“L’input è quello che ci deve essere sostenibilità“, ha chiarito Allegri, spiegando che ogni acquisto o cessione deve essere valutato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello finanziario. Il mister ha poi voluto spostare l’attenzione sull’imminente impegno di campionato. “Domani abbiamo una partita molto difficile”, ha dichiarato, “e al resto ci penserà la società”. Una frase che ribadisce la sua piena fiducia nel lavoro del direttore sportivo Tare e degli altri dirigenti.

Il focus della squadra è dunque totalmente sulla sfida contro il Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A. Dopo la sconfitta inattesa all’esordio contro la Cremonese, il Milan è chiamato a una reazione immediata per non perdere terreno dalle prime posizioni. Allegri ha sottolineato la forza dell’avversario e l’importanza di affrontare la gara con la giusta concentrazione, senza distrazioni dovute alle voci di mercato. La concentrazione è massima, l’obiettivo è tornare a Milano con i tre punti.