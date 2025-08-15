Calciomercato Milan, Allegri vuole un altro centrale! Rossoneri al lavoro, questo nome è in pole

Calciomercato Milan, Allegri, dopo l’arrivo di De Winter, vuole un altro difensore centrale: il nome in pole è quello di Okoli del Leicester

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre con una notizia che infiamma il mercato rossonero: “Il Milan lavora su Okoli, chiesto il difensore del Leicester. Athekame ha firmato”. Un titolo che conferma le intenzioni ambiziose del Diavolo, deciso a non lasciare nulla al caso nella costruzione della rosa per la prossima stagione. Sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il Milan non sta cercando solo il grande colpo in attacco, ma sta puntellando ogni reparto con innesti mirati e di qualità.

Caleb Okoli: Il Nome Nuovo per la Retroguardia Rossonera

L’attenzione mediatica si concentra ora su Caleb Okoli, difensore centrale di proprietà del Leicester City con un passato importante tra le fila dell’Atalanta. La richiesta da parte del Milan per il giovane difensore di origini nigeriane, ma con cittadinanza italiana, è un segnale chiaro delle priorità di Tare. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il pacchetto arretrato, garantendo a Allegri più opzioni e maggiore profondità.

Okoli, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, dove ha dimostrato grandi potenzialità e una maturità tattica notevole per la sua età. Dopo aver collezionato esperienze importanti in prestito, tra cui la stagione al Leicester che ne ha consolidato la crescita, il suo profilo è diventato particolarmente interessante per diverse squadre. La sua fisicità, la capacità di anticipo e la lettura del gioco lo rendono un elemento versatile e adatto al calcio moderno. Il Milan ha avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del Leicester e del giocatore, evidenziando la volontà di chiudere un’operazione che potrebbe rivelarsi strategica per il futuro della difesa rossonera.

La Difesa al Centro del Progetto di Tare e Allegri

L’interesse per Okoli si inserisce in una più ampia strategia del Milan volta a blindare la difesa. Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre trattative complesse, sta lavorando senza sosta per regalare ad Allegri una rosa competitiva e completa. La necessità di avere alternative valide in ogni ruolo è fondamentale per affrontare un calendario denso di impegni, tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

Athekame: Primo Colpo Ufficiale per la Fascia Sinistra

Parallelamente alla trattativa per Okoli, il Milan ha già messo a segno un importante colpo in difesa con l’arrivo di Athekame dallo Young Boys. Il terzino svizzero, atterrato a Milano nella giornata di ieri, ha completato le visite mediche e la firma sul contratto è ormai una questione di ore. L’ufficialità è attesa per oggi, e rappresenta il primo tassello concreto nel rafforzamento delle fasce. Athekame è un giocatore dotato di velocità e tecnica, in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che di esterno di centrocampo, offrendo a Allegri soluzioni tattiche diverse. Il suo innesto aggiunge qualità e profondità a un reparto che necessita di nuova linfa.

Il mercato del Milan è quindi in pieno fermento, con Tare che si conferma un direttore sportivo estremamente attivo e determinato. L’obiettivo è chiaro: costruire un Milan forte, solido e pronto a lottare per i massimi traguardi. L’arrivo imminente di Athekame e il concreto interesse per Okoli dimostrano la serietà delle intenzioni rossonere, che puntano a un futuro di successi.