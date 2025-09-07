Calciomercato Milan, quanti minuti avranno i nuovi acquisti? Il punto sulle idee di Massimiliano Allegri. Le ultimissime notizie

L’inizio di questa stagione ha cominciato a delineare le nuove gerarchie all’interno del Milan, una squadra profondamente rinnovata dal calciomercato. La rosa è stata ridisegnata con numerosi volti nuovi, ma la situazione potrebbe ancora evolvere, specialmente con l’arrivo di giocatori del calibro di Nkunku e Rabiot negli ultimi giorni della sessione estiva. Nonostante la competizione sia aumentata, ci sono alcuni calciatori che scalpitano per avere la loro occasione e che potrebbero presto diventare risorse preziose per l’allenatore Massimiliano Allegri.

Koni De Winter e Samuele Ricci rientrano perfettamente in questa categoria. Per qualità tecniche e tattiche, entrambi hanno il potenziale per tornare più che utili alla causa di questo nuovo Milan. De Winter, con la sua versatilità difensiva, può offrire diverse soluzioni ad Allegri nella retroguardia, mentre Ricci, con la sua visione di gioco e la sua capacità di impostare, può dare un contributo significativo al centrocampo. Trovare loro uno spazio all’interno di questo scacchiere non sarà semplicissimo, ma la loro predisposizione al lavoro e la loro determinazione potrebbero facilitare il compito del tecnico. Il DS Tare, che ha creduto nelle loro qualità, si aspetta che possano imporsi nel tempo.

Al contrario, per altri due giovani talenti, Athekame e Odogu, ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Acquistati con un’ottica di prospettiva a lungo termine, i due ragazzi sono destinati a diventare colonne portanti del Milan del futuro. La loro crescita avverrà gradualmente, lontano dai riflettori, con l’obiettivo di integrarli pienamente nella prima squadra solo quando saranno pronti. L’inizio di stagione è solo l’antipasto di una lunga annata che vedrà le gerarchie mutare costantemente.