Calciomercato Milan, Max Allegri non verrà accontentato: questi due giocatori difficilmente arriveranno. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le speranze di Massimiliano Allegri di vedere Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot al Milan sembrano destinate a infrangersi. Le trattative per i due calciatori, infatti, presentano ostacoli economici che, per i parametri di RedBird, appaiono insormontabili.

Vlahovic: una richiesta troppo alta

Nonostante sia il preferito di Allegri per l’attacco, la pista che porta a Dusan Vlahovic è, a tutti gli effetti, irraggiungibile. La Juventus chiede 30 milioni di euro per il cartellino, una cifra che si discosta dai 20 milioni di cui si era parlato in precedenza, forse legati a un’altra operazione. A questo, si aggiunge la richiesta di un ingaggio di almeno 6 milioni di euro netti a stagione da parte del giocatore. Cifra che si scontra con gli attuali standard di spesa del Milan. Inoltre, anche le commissioni elevate richieste dagli agenti rendono l’affare troppo oneroso.

Rabiot: ostacoli insormontabili

La situazione non è migliore per Adrien Rabiot. Pur avendo l’esplicito benestare dell’allenatore, il Milan ha trovato difficoltà nei colloqui con l’entourage del giocatore e con il Marsiglia. Le richieste del club francese, che chiede 15 milioni di euro per il cartellino, unite a un ingaggio di almeno 5 milioni a stagione, sono un ostacolo quasi impossibile da superare. A queste cifre si aggiungono le elevate commissioni richieste dalla madre-agente, Veronique Rabiot, che rendono l’operazione economicamente troppo rischiosa.

In sostanza, il Corriere dello Sport conferma che il Milan di Allegri e Tare sta incontrando enormi difficoltà a portare a termine le trattative per i profili più costosi e desiderati. A questo punto, il club dovrà inevitabilmente virare su altri obiettivi, forse riattivando la pista Nkunku o valutando un profilo più abbordabile come Dovbyk, per non lasciare sguarniti i reparti richiesti dall’allenatore.