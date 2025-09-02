Calciomercato Milan, Allegri soddisfatto? Rabiot e tanto altro, manca solamente una pedina. Il resoconto

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri soddisfatto delle operazioni in entrata: manca solo il difensore centrale esperto

L’estate del calciomercato Milan è stata a dir poco rovente, con un calciomercato che ha registrato numeri impressionanti e un’intensa attività fino all’ultimo giorno. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, hanno lavorato incessantemente per rivoluzionare la rosa, portando a termine un totale di 39 operazioni tra acquisti, scadenze e cessioni. Questo sforzo titanico ha plasmato una squadra profondamente rinnovata, con dieci volti nuovi, ventidue partenze e sette contratti giunti a scadenza.

Gli ultimi giorni di mercato, in particolare, sono stati un concentrato di adrenalina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan ha chiuso due colpi importanti e ha sfiorato un terzo, che avrebbe potuto cambiare ulteriormente gli equilibri in attacco. L’operazione più significativa è stata il ritorno di Adrien Rabiot, un pupillo di Massimiliano Allegri dai tempi della Juventus. Per accogliere il centrocampista francese, il club ha deciso di fare un’eccezione alla sua consueta politica sui contratti, offrendo un accordo di tre anni con opzione per una quarta stagione, dimostrando la grande fiducia riposta nel giocatore trentenne. Questo acquisto, insieme a quelli di Luka Modric, Alban Jashari e Samuele Ricci, rafforza notevolmente il centrocampo rossonero, un reparto che ha visto i maggiori cambiamenti.

Nonostante l’enorme lavoro svolto, non tutti i desideri di Allegri sono stati esauditi. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, l’allenatore aveva richiesto un difensore esperto per guidare il reparto arretrato. L’obiettivo era Joe Gomez del Liverpool, per cui il Milan aveva già preparato il volo privato e le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Tuttavia, il mancato via libera dei Reds ha costretto i rossoneri a rivedere i loro piani e a cambiare strategia. Invece di un profilo di esperienza, il Milan ha virato su una giovane promessa: il classe 2006 David Odogu dal Wolfsburg, acquistato per una cifra importante di 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Un altro affare sfumato è stato lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Nonostante i contatti, l’operazione non è andata in porto: Gimenez resta al Milan, mentre Dovbyk continuerà la sua avventura in giallorosso. Questo dimostra che anche in un calciomercato così frenetico e ricco di operazioni, alcune trattative complesse non trovano una conclusione, lasciando i tifosi con un mix di soddisfazione per i nuovi arrivi e un po’ di rammarico per i colpi mancati. Il Milan di Tare e Allegri è pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali con un organico rivoluzionato e ambizioso, pronto a dare battaglia in tutte le competizioni.