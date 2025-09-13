Calciomercato Milan, confermato l’interesse per il centrocampista! Max Allegri è rimasto stregato da questo profilo. Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la presa su Ayyoub Bouaddi. Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sky Sport, il club rossonero, dopo averlo già seguito con interesse durante l’estate, continuerà a monitorare con attenzione il giovane centrocampista del Lille. Nonostante la sua giovanissima età – è un classe 2007, avendo appena compiuto 17 anni – il talento del ragazzo non è passato inosservato.

A spingere per l’acquisizione di Bouaddi è proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan, sempre alla ricerca di giocatori funzionali al suo progetto, lo ha individuato come un potenziale pilastro per il futuro del centrocampo rossonero. Allegri ha mostrato un forte interesse per il ragazzo già all’inizio dell’estate, quando il Milan si trovava a dover reinvestire i fondi ottenuti dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. In quell’occasione, Allegri aveva segnalato il suo nome al direttore sportivo Tare, inserendolo nella lista dei profili da seguire con maggiore attenzione.

Il fatto che il Milan non abbia perso interesse per il giocatore, nonostante gli acquisti importanti già fatti a centrocampo, dimostra la serietà con cui il club valuta il suo potenziale. Bouaddi rappresenta un investimento a lungo termine, un tassello da aggiungere alla rosa per costruire una squadra solida e competitiva non solo nel presente, ma anche negli anni a venire. La sua presenza nella “lista” del Milan conferma la strategia della società di combinare l’esperienza di giocatori come Modric e Rabiot con il potenziale di giovani talenti come Ricci e, appunto, Bouaddi. La decisione del Milan di continuare a seguire il giocatore, nonostante l’abbondanza nel suo reparto, testimonia il fatto che la dirigenza e il tecnico credono nelle sue doti e lo vedono come un potenziale campione del futuro.