Calciomercato Milan, Allegri trova la soluzione in attacco? I numeri del prossimo colpo non entusiasmano ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri conta i numeri di Harder e spera: vaga somiglianza con quel top player

Mentre il calciomercato Milan entra nel vivo, i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso: il Milan è a un passo dall’acquisire Harder, un attaccante che, nonostante statistiche apparentemente normali, ha già catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. La notizia, riportata da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, svela le mosse del club milanese, che sotto la nuova gestione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, sembra voler puntare su un profilo giovane e dalle indubbie qualità.

Chi è Harder, il talento nel mirino del Milan

Le cifre di Harder dell’ultima stagione non sono certo da capogiro: cinque gol in campionato e una sola rete in Champions League. Nonostante questo, chi ha avuto modo di vederlo giocare non ha dubbi sulle sue potenzialità. La sua dote più evidente è senza dubbio il tiro, che si distingue per essere potente e preciso. Un colpo secco e implacabile che spesso si rivela imprendibile per i portieri avversari. Ma le sue qualità non si fermano qui. Harder ha un fisico possente, che gli permette di farsi rispettare in area di rigore, un aspetto fondamentale per un attaccante che deve duellare con difensori arcigni. La sua presenza fisica è un costante punto di riferimento per i compagni e una spina nel fianco per le difese avversarie.

Un look alla Haaland e un ruolo centrale nel progetto di Allegri

Il paragone con il fuoriclasse norvegese Erling Haaland non è solo un accostamento di stile, dato il suo look con un taglio di capelli vagamente simile, ma suggerisce anche la tipologia di attaccante a cui il Milan si sta interessando: un giocatore che fa della forza e della capacità di finalizzare le sue armi migliori. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare sembra aver individuato in lui il profilo ideale per rinforzare l’attacco rossonero, in linea con la filosofia di un calcio moderno e aggressivo. La scelta di puntare su Harder, un giocatore forse ancora da sgrezzare ma con un potenziale enorme, dimostra la volontà del Milan di costruire un progetto a lungo termine.

Anche Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan, sembra aver dato il suo benestare all’operazione. Il suo sistema di gioco, che spesso valorizza un centravanti forte fisicamente e abile nel finalizzare, potrebbe essere il contesto ideale per la crescita di Harder. La sua capacità di farsi sentire in area di rigore, sia per la sua stazza che per l’opportunismo, lo rende un potenziale elemento chiave nello scacchiere tattico di Allegri. I tifosi rossoneri attendono ora l’ufficialità, nella speranza che il giovane attaccante possa trasformare le promesse in prestazioni e i gol in un’esplosione di successi.