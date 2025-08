Calciomercato Milan, Allegri dà il via libera alla cessione: il club di Serie A ci pensa

Calciomercato Milan, per mister Massimiliano Allegri il giocatore può partire in estate. Ci riprova un club di Serie A

Il calciomercato riserva spesso colpi di scena e ritorni di fiamma inattesi. È il caso di Yunus Musah, centrocampista del Milan, che potrebbe tornare prepotentemente nell’orbita del Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli azzurri, guidati da Antonio Conte, avevano già avuto il giocatore in pugno a giugno, salvo poi virare su altri obiettivi. Ora, la situazione potrebbe cambiare, con il club partenopeo pronto a un nuovo tentativo per lo statunitense, che il Milan considera a tutti gli effetti cedibile.

Musah: Un Talento Dimenticato nel Milan

Yunus Musah, centrocampista statunitense dotato di grande dinamismo, fisicità e una notevole capacità di recupero palla, è arrivato al Milan con l’obiettivo di rafforzare la linea mediana dei rossoneri. Nonostante le sue indubbie qualità atletiche e la sua predisposizione al pressing, Musah ha faticato a trovare continuità e a imporsi stabilmente nelle gerarchie del Diavolo. Questo ha portato la dirigenza milanista a valutarne la cessione in questa sessione di mercato, aprendo le porte a possibili acquirenti.

La sua presenza in campo è spesso sinonimo di intensità e corsa, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per molte squadre che cercano di rinforzare il proprio centrocampo con elementi capaci di coprire ampie porzioni di campo e di rompere le linee avversarie.

Il Valzer del Napoli: Da “In Mano” a Nuovo Tentativo

La situazione di Musah con il Napoli è piuttosto particolare. A giugno, la squadra partenopea, sotto la guida di Antonio Conte, tecnico noto per la sua grinta, la disciplina tattica e la capacità di plasmare squadre a sua immagine e somiglianza, sembrava aver quasi concluso l’affare per il centrocampista. L’interesse era concreto e la trattativa ben avviata, tanto da poter considerare il giocatore “in mano” ai campani. Tuttavia, per motivi non specificati dalla fonte, gli azzurri hanno poi cambiato idea, virando su altre soluzioni per il centrocampo.

Ora, a distanza di qualche settimana, il Napoli potrebbe riaccendere i riflettori su Musah. Questa repentina inversione di tendenza potrebbe essere dettata da nuove esigenze tattiche emerse durante la preparazione, o dalla constatazione che il giocatore, pur non rientrando inizialmente nei piani definitivi, rappresenta comunque un’ottima opportunità di mercato, specialmente considerando che il Milan è aperto alla sua cessione.

Per il Milan, una cessione di Musah permetterebbe di monetizzare un giocatore che non è considerato centrale nel progetto e di liberare spazio e risorse per altri innesti. Per il Napoli, sarebbe l’occasione per portare a casa un centrocampista di qualità e prospettiva a condizioni che potrebbero essere più favorevoli rispetto al passato. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questo “nuovo” interesse si concretizzerà in un’offerta ufficiale.