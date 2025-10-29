Connect with us

Calciomercato Milan, Allegri spinge per Kim: dialoghi in corso col Bayern Monaco

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri spinge per avere Kim a gennaio: il centrale del Bayern Monaco per puntare allo scudetto

Il Milan capolista, in vista della gara contro il Pisa e lo scontro diretto tra Napoli e Inter, punta a sfruttare il turno casalingo per tentare il primo allungo in classifica. Nonostante la cautela di Massimiliano Allegri, il tecnico ha avanzato una chiara richiesta alla società: «un paio di rinforzi a gennaio» per avere le carte in regola per puntare concretamente allo Scudetto.

Il reparto su cui si concentrano le attenzioni principali è la difesa, e il nome in cima alla lista dei desideri è di altissimo profilo.

Calciomercato Milan, Kim Min-Jae: il sogno dalla Baviera

Il vero «sogno» difensivo per il calciomercato Milan invernale è il sudcoreano Kim Min-Jae, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il difensore è un profilo noto in Serie A per il suo recente e dominante passato con il Napoli.

L’acquisto di un centrale di tale calibro, con l’esperienza e la leadership di Kim, darebbe un impulso decisivo alle ambizioni Rossonere, rinforzando in modo significativo la retroguardia. Il difensore è considerato il colpo ideale per la richiesta di Allegri di aumentare il livello qualitativo della rosa.

Le alternative più accessibili

Nonostante l’enorme attrattiva, l’operazione Kim appare estremamente complessa. Per questo motivo, il Milan sta valutando anche opzioni più facilmente realizzabili.

Come riportato da Calciomercato.it, sembra «più facile arrivare a Joe Gomez del Liverpool». L’inglese, esperto e duttile, rappresenta una valida alternativa di livello internazionale.

