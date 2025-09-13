Calciomercato Milan, la Roma voleva Bartesaghi: Allegri decisivo per la sua permanenza. Il retroscena. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta dimostrando una chiara strategia di investimento nei propri giovani talenti, come evidenziato dal giornalista Luca Bianchin su gazzetta.it. In particolare, i nomi di Torriani e Davide Bartesaghi sono al centro dell’attenzione, avendo suscitato l’interesse di numerosi club, sia in Italia che all’estero. Nonostante le offerte ricevute, la società rossonera ha scelto di non cederli, ritenendoli elementi chiave per il futuro della squadra.

Il caso di Bartesaghi è emblematico. Il giovane difensore è stato cercato da diverse formazioni, tra cui la Roma. Il Milan, però, ha respinto ogni proposta, confidando pienamente nel giudizio di Massimiliano Allegri. A testimonianza di questa fiducia, il tecnico ha deciso di affidare a Bartesaghi il ruolo di “prima riserva a sinistra”, dietro a Pervis Estupiñán e potenzialmente anche a Strahinja Pavlovic. Questa scelta non solo premia il talento del ragazzo, ma rafforza anche la politica del club di coltivare i propri talenti in casa.

La decisione di Allegri di integrare un giovane in un ruolo così delicato è un chiaro segnale di coraggio e lungimiranza. Bartesaghi avrà l’opportunità di crescere e mettersi alla prova in un contesto di alta competizione, al fianco di giocatori esperti. La sua maturazione sarà un fattore determinante per il successo del Milan, che punta a costruire una squadra solida e vincente basata sui propri giovani.