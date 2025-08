Calciomercato Milan, Allegri rompe gli indugi! Lo vuole a tutti i costi, chiusura ormai imminente. I dettagli

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri stregato da Athekame: lo vuole a tutti i costi a Milanello, chiusura imminente

Il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Zachary Athekame, promettente terzino destro classe 2004 dello Young Boys. Secondo quanto riportato da Blick.ch, noto portale svizzero, l’accordo tra i due club sarebbe ormai imminente e l’operazione si dovrebbe chiudere per una cifra vicina ai nove milioni di euro. Un investimento significativo per il nuovo DS del Milan, Igli Tare, che punta forte sul talento emergente per rinforzare la fascia destra rossonera.

L’arrivo di Athekame si inserisce in un contesto di profonda riorganizzazione della rosa del Milan. Dopo la recente cessione di Emerson Royal, il club rossonero era alla ricerca di un profilo giovane ma già con esperienza per affiancare Alex Jimenez e alleggerire il carico su Fikayo Tomori, spesso adattato in quella posizione. La trattativa per Doué, che sembrava ben avviata, ha subito una battuta d’arresto, aprendo la strada all’accelerazione per il gioiello dello Young Boys.

A convincere la dirigenza milanista, e in particolare il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sarebbero stati i numeri impressionanti di Athekame. Il tecnico livornese, noto per la sua attenzione ai dati e alle statistiche, ha espresso un personale gradimento per il giovane svizzero. Athekame, infatti, si è affermato come il miglior terzino della Super League svizzera in diverse categorie chiave. È il numero uno per contrasti vinti, dimostrando una solidità difensiva notevole per la sua età. Ma non è solo un difensore roccioso: Athekame eccelle anche nella fase offensiva, primeggiando per passaggi chiave e occasioni create. Queste statistiche evidenziano un terzino moderno e completo, capace di abbinare una grande capacità di recupero palla a una visione di gioco e una tecnica che gli permettono di essere un fattore decisivo anche nell’area avversaria.

Il passaggio al Milan, uno dei top club europei, rappresenta un salto di qualità enorme per Athekame. Sarà interessante vedere come il giovane si adatterà al campionato italiano, notoriamente più tattico e impegnativo. Tuttavia, le sue qualità fisiche e tecniche, unite a una mentalità vincente dimostrata in Svizzera, fanno ben sperare i tifosi rossoneri. L’investimento del Milan su Athekame conferma la linea verde intrapresa dal club, con un occhio sempre attento ai talenti emergenti a livello internazionale.

Con Athekame, il Milan si assicura un giocatore con ampissimi margini di crescita, destinato a diventare un pilastro della squadra per gli anni a venire. La sua versatilità e la sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia destra lo rendono un elemento prezioso per gli schemi di Allegri. Il futuro della fascia destra rossonera sembra essere in mani giovani e promettenti, con Athekame pronto a dare il suo contributo fondamentale già dalla prossima stagione.