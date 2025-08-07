Calciomercato Milan, Allegri pone il veto! Non si muove da Milanello, è un fedelissimo del tecnico

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha posto il veto totale alla cessione di Alexis Saelemaekers: Juve subito stoppata

Il calciomercato entra nel vivo e, a poco più di tre settimane dalla chiusura, le trattative si infiammano. La Juventus è in una posizione delicata con Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo scade a giugno 2026 (attenzione, nell’articolo originale era indicato giugno prossimo, ma l’informazione corretta è giugno 2026 per la stagione in corso 2025/2026), il suo ingaggio è oneroso, ben 12 milioni di euro netti, e le offerte concrete scarseggiano, nonostante gli interessamenti dall’Italia e dall’estero. La priorità dei bianconeri è massimizzare il guadagno dalla sua cessione, un obiettivo non scontato vista la situazione contrattuale. La permanenza a Torino è l’ipotesi più remota, e il calciomercato Milan emerge come una pista concreta in Serie A.

Il Ritorno di Allegri e il Nuovo Assetto del Milan

Sulla panchina rossonera è tornato Massimiliano Allegri, il tecnico con cui Vlahovic ha già dimostrato di fare bene alla Juventus. Questo fattore, unito agli ottimi rapporti tra i due club, apre scenari interessanti. A guidare il mercato rossonero c’è il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, chiamato a costruire una squadra competitiva e in linea con le richieste del tecnico. Il Milan sta cercando di definire al meglio la propria rosa, e la situazione Vlahovic è monitorata con grande attenzione.

Saelemaekers Resta al Milan: Un Muro Infrangibile

Nonostante l’idea della Juventus di proporre Alexis Saelemaekers come contropartita, la risposta del Milan è stata un secco “no”. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la richiesta di Igor Tudor, che ora guida la Juventus, si è scontrata con la ferma volontà di Massimiliano Allegri di trattenere il talentuoso esterno belga. Saelemaekers è rientrato a Milano proprio per volere di Allegri, e il club non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di cederlo, respingendo anche le timide avances della Roma. Dunque, Saelemaekers rimane in rossonero, una chiara indicazione delle intenzioni di Allegri per il suo nuovo ciclo.

Vlahovic-Thiaw: Lo Scambio Che Potrebbe Rivoluzionare il Mercato

L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è uno scambio tra Vlahovic e Malick Thiaw. Sebbene al momento sia solo un’idea, le prossime settimane potrebbero trasformarla in una trattativa concreta. I due club hanno già avuto contatti informali e l’operazione soddisferebbe entrambi gli allenatori. La Juventus di Igor Tudor è alla ricerca di un difensore centrale di spessore, e Thiaw piace molto al tecnico croato. Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri ha bisogno di un altro attaccante di peso al fianco di Santiago Gimenez, e il ritorno di Vlahovic sarebbe accolto con grande favore dal tecnico livornese, che conosce bene le sue qualità.

Al momento, l’inserimento di altre contropartite tecniche come Samuel Chukwueze, Ismaël Bennacer o Yacine Adli è da escludere. La trattativa, se si concretizzasse, si concentrerebbe esclusivamente sullo scambio secco Vlahovic-Thiaw. Questo affare, seppur complesso, potrebbe rappresentare una soluzione win-win per entrambi i club, risolvendo le rispettive esigenze tattiche e di bilancio. Il calciomercato è imprevedibile, ma l’asse Milan-Juventus potrebbe regalarci uno dei colpi più interessanti di questa sessione estiva.

Fonte: Calciomercato.com.