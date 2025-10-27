Calciomercato Milan, società stupita dalle dichiarazioni di Allegri dopo il Pisa? Il retroscena è da non credere, cosa succede

Calciomercato Milan, le dichiarazioni sugli assenti di Allegri dopo la gara contro il Pisa hanno stupito la società: ecco perchè

La contemporanea assenza di cinque giocatori infortunati ha messo in difficoltà le rotazioni di Massimiliano Allegri, portando il tecnico a sottolineare pubblicamente la mancanza di opzioni dopo il deludente pareggio contro il Pisa.

Tuttavia, l’analisi di Pasotto sulla Gazzetta esprime una certa sorpresa riguardo alle lamentele del mister.

Calciomercato Milan, perplessità sulle parole di Allegri: piani concordati in estate

Pasotto sottolinea che la situazione attuale era ampiamente prevedibile, dati i piani di sfoltimento della rosa decisi in estate durante il calciomercato Milan:

«Stupisce la lamentela, sia perché i piani di sfoltimento da parte del club erano chiari fin dall’estate».

Il giornalista evidenzia che la dirigenza rossonera aveva deciso di ridurre il numero di elementi in rosa per concentrare risorse e opportunità sui titolari e sui giovani di prospettiva. Questa strategia, secondo la Gazzetta, non era stata imposta ad Allegri, ma era stata concordata con lui:

«Sia perché Allegri era d’accordo».La critica implicita è che il tecnico, pur avendo accettato di lavorare con una rosa numericamente ridotta, non può ora lamentarsi della mancanza di alternative di fronte a una “mini-emergenza” causata dagli infortuni.

Il focus di Allegri dovrebbe essere, quindi, sulla gestione ottimale dei giocatori a disposizione, piuttosto che sulla quantità di scelte mancate. La partita contro il Pisa ha evidenziato come le seconde linee non abbiano garantito lo stesso livello dei titolari, una situazione che, per Pasotto, il mister doveva mettere in conto.