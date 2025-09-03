Calciomercato Milan, futuro incerto per Adli! Corsa contro il tempo e contatti costanti con quel club: c’è da evitare questo rischio

Calciomercato Milan, resta incerto il futuro di Yacine Adli: trattativa in corso con l’Al Shabab ma il tempo comincia a stringere

Il futuro di Yacine Adli è avvolto dall’incertezza. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, dove non è stato riscattato, il centrocampista francese ha subito ricevuto un chiaro segnale dal calciomercato Milan: non rientra nei piani tecnici del neo-allenatore Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Una situazione complessa per il giovane talento, che ha ancora un solo anno di contratto e si trova a dover trovare una nuova destinazione prima della chiusura definitiva delle finestre di mercato.

Un’estate di rifiuti e occasioni mancate

L’estate di Adli è stata caratterizzata da una serie di rifiuti a offerte concrete, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. In particolare, il Sassuolo e lo Spartak Mosca avevano mostrato un forte interesse, ma il giocatore ha declinato le proposte. Questa scelta, pur rispettabile, ha complicato ulteriormente la sua posizione, specialmente ora che i mercati principali in Europa sono chiusi. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, è al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, ma il tempo a disposizione è sempre meno.

La speranza si sposta verso mercati “minori”

Con le porte chiuse in Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Italia, l’unica speranza per Adli e per il Milan risiede ora in quei campionati che hanno mantenuto le loro finestre di mercato ancora aperte. L’attenzione si concentra principalmente su Arabia Saudita, Turchia, Belgio e Grecia. Paesi dove la sessione estiva di trasferimenti non è ancora terminata e dove un giocatore di qualità come Adli potrebbe trovare una nuova collocazione.

L’assalto dell’Al Shabab: la pista più calda

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la pista più concreta e promettente per il futuro di Adli arriva proprio dal mondo arabo. L’Al Shabab, club già noto per il suo interesse per il giocatore, starebbe preparando un nuovo e decisivo affondo. L’obiettivo è quello di convincere il centrocampista rossonero a trasferirsi in Saudi Pro League prima della scadenza dell’11 settembre, data di chiusura del mercato in Arabia. Adli, che attualmente si allena con il gruppo Milan Futuro pur non potendo scendere in campo, vede in questa opzione una potenziale via d’uscita. La sua situazione è un vero e proprio cruciverba di mercato che tiene col fiato sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori.