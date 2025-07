Calciomercato Milan, l’Al-Ittihad rilancia per Bennacer e il calciatore riflette! Ore cruciali, ultimissime notizie sui rossoneri

L’Al-Ittihad sta mettendo a segno un’offensiva decisa per assicurarsi le prestazioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, attualmente al Milan, sembra essere in uscita, considerando che non rientra più nel progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. A rivelarlo è il quotidiano Tuttosport, che sottolinea la forte determinazione del club saudita.

Un fattore chiave in questa trattativa è la presenza di N’Golo Kanté all’Al-Ittihad. Secondo le indiscrezioni, il campione francese si sta spendendo in prima persona per convincere Bennacer a raggiungerlo nella Saudi Pro League. La sua influenza potrebbe rivelarsi decisiva per orientare la scelta del centrocampista milanista.

Per quanto riguarda i dettagli economici dell’affare, l’Al-Ittihad ha presentato una proposta concreta e allettante. Sul tavolo del Milan, il club saudita è pronto a mettere circa 12 milioni di euro. Si tratta di una cifra considerevole, che potrebbe convincere i rossoneri a cedere il giocatore, evitando così che resti in panchina con un ingaggio elevato.

Per Bennacer, invece, l’offerta è ancora più allettante. Gli è stato proposto un contratto triennale con uno stipendio che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro a stagione. Una cifra ben superiore a quella che percepisce attualmente in Italia. Questa proposta economica, unita alla possibilità di giocare con una stella come Kanté, potrebbe spingere l’algerino a considerare seriamente il trasferimento.

La situazione è in rapida evoluzione e si attendono nuovi sviluppi. L’interesse dell’Al-Ittihad è forte, l’offerta è convincente, e la volontà del giocatore, che ha già espresso la sua delusione per il suo status attuale, sarà determinante. L’addio di Bennacer al Milan sembra sempre più probabile.