Calciomercato Milan, svolta nel futuro di Theo Hernandez? La novità cambia i piani del terzino

Calciomercato Milan, arriva la svolta nel futuro di Theo Hernandez? L’Al Hilal è pronta a rilanciare per il terzino francese in scadenza di contratto

Il mercato calcistico estivo si preannuncia incandescente, e uno dei nomi che sta animando le cronache è quello di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan. L’Al-Hilal, potente club dell’Arabia Saudita, continua la sua serrata offensiva per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso francese, come riportato anche dalla testata giornalistica Repubblica. Le cifre in ballo sono astronomiche, ma la trattativa si complica a causa di un doppio fronte: la richiesta economica del giocatore e la sua ferma volontà di rimanere nel calcio europeo d’élite.

Secondo quanto rivelato da Repubblica, l’Al-Hilal avrebbe già presentato una prima offerta a Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan, pari a 18 milioni di euro netti a stagione. Una somma che per la stragrande maggioranza dei calciatori sarebbe un’offerta irrinunciabile, ma che per il terzino rossonero non sarebbe sufficiente. Hernandez, infatti, avrebbe rispedito al mittente la proposta, chiedendo un ulteriore rialzo, portando la sua pretesa a ben 20 milioni di euro a stagione. Una cifra che lo proietterebbe tra i difensori più pagati al mondo, testimoniando il valore che il giocatore attribuisce a se stesso e il suo status di top player.

Ma la questione economica non è l’unico ostacolo per il club saudita. Anzi, forse è quello meno insormontabile, data la disponibilità finanziaria illimitata dell’Al-Hilal e dei fondi sovrani che supportano il campionato saudita. Il vero scoglio, sempre secondo quanto emerge dalle colonne di Repubblica, risiede nella forte volontà di Theo Hernandez di continuare la sua carriera in Europa. A soli 27 anni, il terzino è nel pieno della sua maturità calcistica e sente di avere ancora molto da dare e da vincere nei palcoscenici più prestigiosi del calcio continentale, come la Champions League. Le ambizioni sportive sembrano avere la meglio, almeno per ora, sulla tentazione di un contratto faraonico in un campionato meno competitivo e meno visibile a livello globale.

A rendere ancora più complessa la situazione per l’Al-Hilal, e al contempo più interessante per Theo Hernandez, è il concreto interesse dell’Atletico Madrid. I Colchoneros, noti per la loro solidità difensiva e la capacità di valorizzare giocatori di talento, vedrebbero in Theo Hernandez il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra. Il richiamo di un club di primissimo piano come l’Atletico, che milita in Liga e compete regolarmente in Champions League, si allinea perfettamente con il desiderio del giocatore di rimanere in Europa e continuare a lottare per trofei importanti.

La palla passa ora all’Al-Hilal, che dovrà decidere se rilanciare ulteriormente la sua offerta, magari avvicinandosi o addirittura superando la richiesta di 20 milioni di euro a stagione, o se rinunciare al suo obiettivo di mercato. Dall’altra parte, il Milan, che ha un contratto con Theo Hernandez fino al 2026, si trova in una posizione di forza ma dovrà anche valutare l’opportunità di monetizzare un’eventuale cessione se il giocatore dovesse esprimere la chiara volontà di partire. La telenovela Theo Hernandez è solo all’inizio, ma già promette scintille nel panorama del calciomercato internazionale.