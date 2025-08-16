Calciomercato Milan, clamorosa occasione Mitrovic! La mossa dell’Al Hilal ingolosisce Tare. Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, può spuntare la clamorosa occasione Mitrovic a parametro zero: l’Al Hilal sta per svincolare l’attaccante

Il mercato dei trasferimenti è in ebollizione, e una delle notizie più scottanti che sta circolando riguarda il futuro di Aleksandar Mitrović, l’attaccante serbo attualmente in forza all’Al-Hilal. Secondo quanto riportato da “Transfer News Live”, il club saudita si sta preparando a sborsare la cifra imponente di 25 milioni di euro per la clausola rescissoria del suo contratto. Questa mossa, sebbene sembri apparentemente slegata dal calciomercato europeo, apre scenari incredibilmente interessanti e, soprattutto, getta una luce sulla possibilità di un clamoroso ritorno in Premier League per il bomber serbo, questa volta da svincolato.

Ma la Premier League non è l’unico campionato a seguire con estrema attenzione gli sviluppi legati a Mitrović. Qui in Italia, e in particolare a Milano, le sirene del mercato rossonero hanno iniziato a suonare con insistenza. Il calciomercato Milan, infatti, starebbe seguendo la vicenda con molta attenzione, pronto a cogliere l’occasione qualora si presentasse. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha infatti rinvigorito le ambizioni del club e la loro volontà di costruire una squadra ancora più competitiva.

La figura di Mitrović è estremamente interessante per il Milan. Parliamo di un centravanti puro, un attaccante d’area di rigore con un fiuto per il gol eccezionale. Le sue qualità fisiche, unite a una capacità di finalizzazione innata, lo rendono un profilo molto ambito in un calcio moderno che ricerca sempre più la concretezza sotto porta. L’idea di poterlo ingaggiare a parametro zero, qualora si liberasse dal vincolo contrattuale con l’Al-Hilal, sarebbe un’opportunità irrinunciabile per qualsiasi club con ambizioni importanti.

Per il Milan di Tare e Allegri, un giocatore con le caratteristiche di Mitrović potrebbe rappresentare l’elemento chiave per fare il definitivo salto di qualità. Allegri, noto per la sua pragmaticità e la sua capacità di sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi attaccanti, troverebbe in Mitrović un punto di riferimento solido per la manovra offensiva. La sua presenza in area di rigore, unita alla sua abilità nel gioco aereo, potrebbe sbloccare nuovi schemi tattici e aumentare significativamente il potenziale offensivo della squadra. Igli Tare, dal canto suo, ha sempre dimostrato un occhio attento per le occasioni di mercato e una capacità di anticipare la concorrenza quando si tratta di acquisire giocatori di alto profilo a condizioni vantaggiose.

L’operazione, sebbene complessa, non è affatto impossibile. L’Al-Hilal, pagando la clausola, si assicurerebbe un giocatore di grande valore, ma la possibilità che Mitrović voglia tornare a misurarsi con i campionati europei più prestigiosi è concreta. La Premier League rimane una destinazione molto probabile, data la sua esperienza pregressa e la ricchezza dei club inglesi. Tuttavia, l’attrattiva del Milan, unita al prestigio della Serie A e al progetto ambizioso di Tare e Allegri, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella sua scelta finale.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire l’evoluzione di questa vicenda. Il Milan continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione, pronto a intervenire al momento giusto. L’eventuale arrivo di Aleksandar Mitrović a Milanello rappresenterebbe non solo un colpo di mercato eccezionale dal punto di vista tecnico ed economico, ma anche un segnale forte delle ambizioni rossonere di tornare ai vertici del calcio europeo. La concorrenza sarà agguerrita, ma il Milan di Tare e Allegri ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio.