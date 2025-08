Calciomercato Milan, Inzaghi mette lo zampino per il grande obiettivo: lo vuole con lui in Arabia Saudita. Le ultimissime sui rossoneri

In un recente aggiornamento sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito importanti novità sul futuro di Darwin Nunez, l’attaccante del Liverpool che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan.

Secondo Romano, la situazione di Nunez sembra orientarsi verso l’Al Hilal. Il club arabo ha infatti mosso passi concreti, ottenendo un primo via libera dal giocatore per intavolare una trattativa. L’allenatore dell’Al Hilal, Simone Inzaghi, avrebbe parlato direttamente con l’attaccante uruguaiano per illustrargli il progetto. Sebbene non ci sia ancora un accordo sul contratto, la società saudita è fiduciosa di poterlo raggiungere a breve. Per quanto riguarda l’intesa con il Liverpool, non sembrano esserci particolari problemi: i Reds partono da una valutazione di 70 milioni di euro, ma sarebbero disposti a scendere fino a 65 milioni per chiudere l’operazione.

Fabrizio Romano ha anche fatto chiarezza sulle voci che accostavano Nunez al Milan. L’attaccante è stato effettivamente proposto al club rossonero, che ha analizzato la situazione. Tuttavia, il Diavolo non ha mai presentato un’offerta ufficiale, concentrandosi su altri obiettivi di mercato. Quindi, pur avendo valutato il profilo di Nunez, il Milan ha deciso di non affondare il colpo, lasciando di fatto campo libero all’Al Hilal. La situazione sembra ormai indirizzata verso l’Arabia Saudita, con Nunez sempre più vicino a vestire la maglia del club di Riad sotto la guida di Inzaghi.