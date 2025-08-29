Calciomercato Milan, arriva Akanji? Le dichiarazioni di Tare in diretta hanno fatto chiarezza. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Prima dell’inizio della sfida tra Lecce e Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto della situazione sul mercato. Tra le varie domande, l’attenzione si è concentrata sul nome del nuovo difensore centrale che il club intende acquistare, e Tare ha risposto senza esitazioni.

Il nome caldo, che ha trovato una conferma inattesa nelle parole del DS, è quello di Manuel Akanji. Tare ha ammesso che il giocatore è nel mirino del club, un segnale che il Milan sta monitorando con grande interesse il difensore svizzero. Le parole di Tare sono state chiare e dirette: “Akanji lo stiamo seguendo e crediamo che abbia tutte le credenziali per giocare nel Milan“.

Questa dichiarazione rappresenta una svolta significativa e una forte indicazione delle intenzioni del club. Fino a poco tempo fa, il mercato della difesa sembrava incentrato su altri profili, ma l’apertura pubblica di Tare su Akanji suggerisce che il club è pronto a muoversi con decisione. Il difensore del Manchester City, che non sembra essere una prima scelta per la sua squadra, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato importante per il Milan.

L’identikit tracciato da Tare sembra combaciare con le esigenze di Massimiliano Allegri, che necessita di un difensore centrale forte fisicamente, ma anche abile nella costruzione del gioco. La scelta di un profilo di esperienza internazionale come Akanji indica la volontà del Milan di non lasciare nulla al caso e di rinforzare la squadra con giocatori di alto livello, in grado di essere pronti fin da subito.

La dichiarazione di Tare ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e ha fatto capire che il Milan ha le idee chiare sul mercato e sta agendo con concretezza per completare la rosa. Ora si attendono gli sviluppi delle prossime ore, per capire se le parole del DS si tradurranno in un’offerta ufficiale e in un trasferimento.