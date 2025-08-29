Calciomercato Milan, Akanji spiazza Tare! Trattative arenate? C’è un grosso ostacolo che appare difficilmente superabile

Calciomercato Milan, al momento non è stata trovata l’intesa con Akanji per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore. Ultime

Il calciomercato del Milan continua a essere al centro dell’attenzione, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Tare, intensamente impegnata a completare la rosa a disposizione del neo-allenatore Massimiliano Allegri. L’obiettivo primario per rinforzare il reparto difensivo è Manuel Akanji, il solido difensore svizzero del Manchester City. Tuttavia, secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, le trattative si stanno rivelando più complesse del previsto, alimentando una tensione palpabile tra le parti.

Nonostante la chiara apertura del calciatore al trasferimento in Italia, le negoziazioni per l’ingaggio si sono arenate. Sembra che, al momento, la distanza tra la richiesta del difensore svizzero e l’offerta del club di Via Aldo Rossi sia significativa. Il Milan sta cercando di bilanciare le proprie finanze e rispettare i parametri salariali, ma il costo dell’operazione è elevato, considerando che Akanji percepisce uno stipendio importante a Manchester. La trattativa è quindi in una fase di stallo, ma le parti sono in contatto costante e si attendono nuovi sviluppi nelle prossime ore.

A rendere la situazione ancora più intricata è l’inserimento del Tottenham, che si è prepotentemente lanciato nella corsa per il cartellino di Akanji. Il club londinese, forte di una maggiore disponibilità economica, potrebbe offrire un ingaggio superiore e convincere il giocatore a preferire la Premier League alla Serie A. La competizione agguerrita con gli Spurs non fa altro che aumentare la pressione sulla dirigenza rossonera, che deve trovare una soluzione in tempi brevi per non farsi scappare l’obiettivo numero uno.

L’arrivo di un giocatore del calibro di Manuel Akanji sarebbe fondamentale per la nuova era del Milan targata Allegri. L’allenatore livornese ha sempre puntato su una difesa solida e ben organizzata, e il centrale del Manchester City ha le caratteristiche perfette per diventare il perno del reparto arretrato rossonero. La sua esperienza internazionale, unita alla sua forza fisica e alla sua intelligenza tattica, lo rendono un profilo ideale per un progetto ambizioso come quello del Milan.

Il direttore sportivo Tare si trova di fronte a una delle prime grandi sfide del suo mandato. Dopo aver orchestrato gli arrivi di altri importanti rinforzi, ora deve dimostrare di saper chiudere un’operazione complessa come quella che porterebbe Akanji a vestire la maglia rossonera. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a superare le difficoltà economiche e la concorrenza del Tottenham, oppure se dovrà virare su altri profili per completare la difesa di Max Allegri. La tifoseria attende con il fiato sospeso, sperando che la dirigenza possa regalare un colpo di mercato di grande spessore.