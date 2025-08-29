Calciomercato Milan, contatti costanti con Akanji! Il difensore ha totalmente aperto ai rossoneri

Calciomercato Milan, contatti continui con Akanji per trovare la quadra sull’ingaggio del difensore svizzero: Tare accelera

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si muove con decisione per rinforzare il reparto difensivo, individuando in Manuel Akanji il profilo ideale. Il centrale svizzero, classe 1995, è in uscita dal Manchester City, e il suo contratto in scadenza nel 2027 lo rende un’opportunità di mercato molto interessante. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, vede in Akanji non solo un rinforzo di qualità ed esperienza, ma anche un elemento tatticamente versatile, perfetto per il nuovo assetto voluto da mister Massimiliano Allegri.

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un difensore centrale che possa offrire garanzie immediate e si adatti perfettamente alla difesa a tre, che sembra essere diventata la soluzione definitiva per la stagione in corso. Allegri, tornato sulla panchina rossonera, ha sempre mostrato una predilezione per sistemi di gioco solidi e ben organizzati, e l’arrivo di un giocatore come Akanji fornirebbe al tecnico livornese un’opzione di primissimo livello. La capacità dello svizzero di giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre è un aspetto cruciale che ha spinto il club di Via Aldo Rossi a puntare forte su di lui.

Contatti intensi e la questione ingaggio

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, giornalista che ha seguito da vicino la vicenda, i contatti tra il Milan, il Manchester City e l’entourage del giocatore sono diventati costanti nelle ultime ore. I colloqui, iniziati già nella giornata di ieri, proseguono senza sosta con l’obiettivo di trovare un’intesa prima della chiusura del mercato. La disponibilità di Akanji a trasferirsi a Milano è stata già acquisita, ma il nodo principale da sciogliere riguarda l’elevato ingaggio che il difensore percepisce in Inghilterra.

Il Milan, noto per la sua politica finanziaria attenta, sta lavorando per trovare una soluzione che possa soddisfare le richieste del giocatore senza stravolgere i propri parametri salariali. L’affare è complesso, ma la volontà di tutte le parti in causa sembra orientata a trovare una quadra. Tare sta gestendo in prima persona le trattative, forte della sua esperienza e della sua abilità nel concludere affari importanti anche in situazioni di tempo limitato.

L’operazione, se andasse in porto, sarebbe un vero e proprio colpo last minute in grado di elevare ulteriormente il livello della rosa rossonera. Un’iniezione di esperienza e solidità difensiva che permetterebbe a Massimiliano Allegri di disporre di un reparto completo e competitivo per affrontare al meglio tutti gli impegni della stagione, dalla Serie Aalle coppe. I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi, sperando che Akanji possa presto vestire la gloriosa maglia del Milan.