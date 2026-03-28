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Calciomercato Milan, Zirkzee non tramonta: importanti aggiornamenti, l’olandese intrigato da… Ultimissime
Calciomercato Milan, uno dei nomi per l’attacco in vista della prossima stagione resta Joshua Zirkzee: tutti gli aggiornamenti
Il futuro di Joshua Zirkzee resta uno dei nodi più intriganti del calciomercato europeo in vista della stagione 2026/27. Secondo quanto appreso in mattinata da MilanVibesIT attraverso il giornalista Marco Ramiccia, l’attaccante olandese rimane attualmente concentrato al 100% sulla sua esperienza al Manchester United.
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Tuttavia, la situazione è tutt’altro che definita: il giocatore e il suo entourage valuteranno il da farsi solo a bocce ferme, una volta terminata l’attuale stagione di Premier League.
Calciomercato Milan, Zirkzee: chiamate dall’Italia: il pressing di via Aldo Rossi
Nonostante la priorità dichiarata per i Red Devils, non arrivano smentite circa i costanti interessi e le numerose chiamate esplorative giunte da diversi club di Serie A. Tra queste, spicca con forza il Milan, che non ha mai smesso di monitorare il classe 2001 dopo averlo sfiorato nelle scorse sessioni.
La dirigenza rossonera vede in Zirkzee il profilo ideale per il gioco di Massimiliano Allegri: un centravanti moderno, capace di legare il gioco e di esaltare la velocità di altri giocatori come Leao e Nkunku. Il dialogo resta aperto, in attesa di capire se lo United aprirà alla cessione o a un clamoroso ritorno in Italia.