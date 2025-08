Calciomercato Milan, bomba dalla Germania! Accordo tra Thiaw e questo top club, ma Allegri... Ultimissime

Calciomercato Milan, dalla Germania assicurano: accordo raggiunto tra Malick Thiaw e il Newcastle ma Allegri fa muro: il tedesco non si muove

Malick Thiaw è al centro di un’intricata trattativa di mercato che vede coinvolti il Newcastle United, il calciomercato Milan e, sullo sfondo, il Bayer Leverkusen. La situazione, così come riportata da Sky Germania, è complessa e ricca di colpi di scena, con il difensore tedesco che si trova tra l’incudine e il martello delle ambizioni di diversi club e la ferma volontà del suo attuale tecnico.

Il Newcastle, con la sua rinnovata potenza economica e la chiara intenzione di rafforzare la rosa per competere ai massimi livelli, ha già raggiunto un accordo completo sul contratto con Thiaw. Questo significa che il club inglese ha soddisfatto le richieste economiche e contrattuali del giocatore, ponendo le basi per un suo eventuale trasferimento in Premier League. La proposta contrattuale presentata al difensore testimonia la serietà dell’interesse dei Magpies, che vedono in Thiaw un elemento chiave per il proprio reparto difensivo.

Tuttavia, il vero ostacolo rimane il Milan. I rossoneri, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, stanno conducendo delle trattative serrate con il Newcastle. L’ultima offerta presentata dal club inglese ammonta a 30 milioni di euro, una cifra considerevole che il Milan sta valutando attentamente. I colloqui tra i due club sono ancora in corso, indicando una fase di negoziazione intensa e potenzialmente lunga, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Il Milan, consapevole del valore del proprio difensore e della sua importanza all’interno della squadra, non intende cedere facilmente.

La posizione di Massimiliano Allegri è, in questo contesto, di fondamentale importanza. Il tecnico toscano, appena insediatosi sulla panchina rossonera, ha chiaramente informato il club che non vuole lasciar andare Thiaw. La volontà di Allegri di trattenere il difensore tedesco è un fattore determinante. Thiaw è considerato un elemento cardine del suo progetto tecnico, un giocatore che garantisce solidità, affidabilità e prospettive di crescita. La sua presenza è ritenuta essenziale per la costruzione di una squadra competitiva, capace di affrontare gli impegni in Serie A e nelle competizioni europee. Questo veto tecnico rende la cessione di Thiaw una decisione ancor più delicata per la dirigenza rossonera.

Non solo il Newcastle e il Milan sono coinvolti in questa vicenda. Anche il Bayer Leverkusen ha manifestato il proprio interesse per Malick Thiaw. Il club tedesco, noto per la sua capacità di sviluppare giovani talenti e per il suo calcio propositivo, potrebbe inserirsi nella trattativa, complicando ulteriormente il quadro. L’interesse del Leverkusen sottolinea la qualità e l’attrattiva di Thiaw sul mercato internazionale, rendendolo uno dei difensori più contesi di questa sessione di calciomercato.

La situazione è dunque in continua evoluzione. Il Milan deve bilanciare le proprie esigenze finanziarie con le ambizioni sportive e la ferma volontà del proprio allenatore. Il Newcastle spinge per chiudere l’affare, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore. Il Bayer Leverkusen rimane alla finestra, pronto a cogliere un’opportunità. Il futuro di Malick Thiaw è ancora incerto, ma una cosa è chiara: sarà una delle telenovele di mercato più seguite di questa estate. Il ruolo di Igli Tare, il nuovo DS del Milan, sarà cruciale nel definire la strategia del club in questa complessa trattativa.