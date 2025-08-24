Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Harder! Accordo vicino ma quella squadra può beffare Tare. I dettagli

Calciomercato Milan, arrivano aggiornamenti continui su Harder: accordo vicino ma Tare deve superare la concorrenza del Rennes

L’estate del calciomercato Milan si accende con una notizia che potrebbe definire il futuro del club. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, la società rossonera sarebbe a un passo dal chiudere l’acquisto di Conrad Harder, giovane e promettente talento danese, attualmente in forza allo Sporting CP. La trattativa, che ha tenuto banco per giorni, sembrerebbe aver raggiunto un punto di svolta, con un accordo tra i club sulla base di circa 24 milioni di euro più bonus. Questa mossa conferma la linea strategica del nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, orientato a investire su giovani di grande prospettiva.

L’arrivo di Conrad Harder al Milan non è solo un affare di mercato, ma un segnale forte delle ambizioni della dirigenza. Dopo l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club punta a costruire una squadra solida, giovane e capace di imporsi non solo in Serie A, ma anche a livello internazionale. Harder, con la sua versatilità e il suo fiuto per il gol, rappresenta il profilo ideale per il gioco che Allegri vuole impostare. La sua capacità di agire da attaccante centrale o da seconda punta lo rende una risorsa preziosa per un reparto offensivo che necessita di freschezza e imprevedibilità.

Nonostante l’accordo tra i club sia imminente, la trattativa con l’entourage del ragazzo è ancora in corso e si presenta più complessa. L’agente di Harder sta cercando il progetto sportivo migliore per il suo assistito, che desidera sentirsi importante e avere un ruolo di primo piano. Il Milan sta lavorando per convincere il giovane talento che la destinazione rossonera è l’ideale per il suo percorso di crescita. Il ruolo di Allegri e Tare sarà fondamentale in questa fase: dovranno illustrare al calciatore il piano tecnico e tattico che lo vedrà protagonista. La concorrenza, inoltre, è agguerrita. Lo Stade Rennais in particolare, come sottolineato anche da Matteo Moretto, sta premendo da giorni per portare il giovane danese in Francia, offrendo un’alternativa concreta e allettante.

L’operazione Harder è l’ennesima dimostrazione della sinergia tra Tare e Allegri. Il Direttore Sportivo, con la sua profonda conoscenza del mercato internazionale, e l’allenatore, con la sua esperienza e capacità di valorizzare i giovani, stanno lavorando di concerto per costruire una squadra solida e competitiva. L’arrivo di un talento come Conrad Harder sarebbe un tassello fondamentale in questo progetto. La base di 24 milioni di euro testimonia la grande stima che il Milan ha nei confronti del giocatore. L’aggiunta dei bonus, legati probabilmente al raggiungimento di determinati obiettivi, rende l’affare ancora più interessante e sostenibile. Il futuro del Milan sembra essere in buone mani, e la possibile firma di Harder è la prova che il club ha intenzione di tornare ai vertici del calcio italiano.

I ruoli chiave: Igli Tare e Massimiliano Allegri

L’influenza di Igli Tare sul mercato del Milan è evidente. Il suo approccio metodico e la sua rete di contatti globali hanno permesso al club di identificare e quasi assicurarsi uno dei giovani più promettenti in circolazione. Tare ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talenti emergenti e il suo operato alla Lazio ne è stata la prova. Ora, al Milan, sta applicando la stessa filosofia, puntando su giocatori che possono crescere esponenzialmente e acquisire un valore di mercato molto più alto in futuro.

Parallelamente, il ruolo di Massimiliano Allegri è cruciale. L’allenatore ha la reputazione di essere un maestro nel plasmare giovani talenti. La sua esperienza e il suo carisma sono un’attrattiva non da poco per giocatori come Harder, che cercano una guida sicura per il proprio sviluppo professionale. La presenza di un allenatore vincente come Allegri è un fattore determinante per convincere il giocatore e il suo entourage che il progetto del Milan è serio e ambizioso.