Calciomercato Milan, si complica la pista che porta a Giovane? Concorrenza in aumento, tutta la verità dietro l’interesse per il brasiliano

Calciomercato Milan, può complicarsi la pista che porta a Giovane? I rossoneri devono vedersela con la concorrenza dell’Inter e non solo

Il recente e significativo gol segnato contro l’Inter ha acceso prepotentemente i riflettori su Giovane, il talentuoso attaccante brasiliano in forza all’Hellas Verona. La prestazione contro la squadra milanese è solo l’apice di un percorso di crescita che sta attirando l’attenzione di molti club di vertice, compresa la stessa dirigenza nerazzurra e, secondo alcune indiscrezioni, anche il calciomercato Milan, in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il classe 2003, che a breve compirà 22 anni, è diventato rapidamente un elemento chiave per la formazione scaligera. Tuttavia, le voci su un suo possibile addio si scontrano con la strategia precisa e blindata del club veneto.

Calciomercato Milan, l’impatto di Giovane e la profezia di Pedullà

Il nome di Giovane non è una sorpresa. Come sottolineato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’attaccante brasiliano è considerato «il nuovo che avanza» in casa gialloblù ed è in rampa di lancio fin dall’inizio della stagione.

Il suo impatto non si limita al gol contro i vice-campioni d’Europa: il suo bottino stagionale è già arricchito da tre assist vincenti e ben due traverse colpite, a testimonianza di una presenza costante e pericolosa nel reparto offensivo. Queste statistiche confermano quanto Giovane abbia lasciato il segno nella squadra guidata da Paolo Zanetti, che punta molto su di lui per la difficile rincorsa alla salvezza.

Il muro del Verona: 10 milioni sono troppo pochi

È naturale che prestazioni di questo livello portino il nome di Giovane ad essere accostato alle principali big italiane, tra cui Inter e Milan, sempre attente ai giovani talenti. Tuttavia, il Verona – forte di un’operazione di scouting che ha permesso di ingaggiarlo praticamente a parametro zero – non ha alcuna fretta di cederlo.

La valutazione che circola, attorno ai 10 milioni di euro, è considerata dall’Hellas decisamente inferiore al reale potenziale del giocatore. La priorità assoluta è la «missione salvezza» ancora in corso, e ogni discorso sul suo futuro è rimandato.

La strategia dell’Hellas è chiara: oggi non esiste una valutazione definitiva. C’è la profonda convinzione che, continuando su questo rendimento, il suo valore sia destinato a salire sensibilmente, per la felicità delle casse del club veneto.