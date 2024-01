L’agente di Dragusin conferma: «Lo voleva il Milan, non posso credere di aver rifiutato il Bayern»

Questa mattina si è definito il futuro di Dragusin, accostato anche al calciomercato Milan, Andrà al Tottenham, il commento dell’agente

Il Tottenham ha bruciato tutte le concorrenti per Dragusin, accostato anche al calciomercato Milan. L’agente del difensore ha così commentato l’operazione:

PAROLE – «Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco. “Abbiamo scelto questa mattina alle 8. E’ difficile fare una scelta del genere, il Bayern lo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l’offerta ufficiale. C’erano più soldi dal Bayern , ma lui ha detto che questo è il passo giusto nella sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare. Non ho dormito affatto. Siamo rimasti per vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Lo volevano sia il Napoli che il Milan . Ma sognava di giocare in Premier League fin da giovane»