Calciomercato Milan, pressing costante del Sassuolo per Adli: il calciatore però ha altre idee! Cosa sta succedendo e le ultimissime

Il Sassuolo non molla la presa su Yacine Adli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex centrocampista del Bordeaux è un nome che i neroverdi seguono da tempo e per il quale stanno insistendo in queste ore. L’interesse del club emiliano per il francese è forte e concreto.

La situazione di Adli al Milan è complessa. Il giocatore, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, si sta attualmente allenando con la squadra “Milan Futuro”. Una chiara indicazione del fatto che il suo tempo in rossonero potrebbe essere giunto al termine.

Nonostante l’insistenza del Sassuolo e la chiara posizione del Milan, il giocatore al momento non sembra propenso ad accettare la destinazione. Le ragioni di questa sua scelta non sono state esplicitate, ma è probabile che Adli stia valutando altre opzioni, forse sperando in un club di un profilo più elevato o in un’altra sistemazione all’estero.

L’operazione, quindi, è in una fase di stallo. Da un lato c’è un club, il Sassuolo, che lo vuole e spinge per averlo, dall’altro un giocatore che non è convinto della destinazione. Le prossime ore saranno decisive per capire se Adli cambierà idea o se il Sassuolo sarà costretto a virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo. Il tempo stringe e il calciomercato è in continua evoluzione.