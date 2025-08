Calciomercato Milan, Tare deve sfoltire la rosa: due esuberi al passo d’addio, prossimi giorni fondamentali

Calciomercato Milan, nei prossimi giorni Tare dovrà trovare una sistemazione definitiva per Bennacer e Adli: lavori in corso

Mentre le temperature di agosto a Milano si mantengono insolitamente miti, il calciomercato del Milan si prepara a un mese di intensa attività, soprattutto sul fronte delle cessioni. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, coadiuvato dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, ha un’agenda fitta non solo per rinforzare la rosa, ma anche e soprattutto per sfoltirla, alleggerendo il monte ingaggi e facendo cassa per i prossimi investimenti strategici.

Come riportato da Antonio Vitiello, un’ampia fetta del lavoro di Tare in questo mese si concentrerà sulle uscite. Le situazioni di Ismael Bennacer e Yacine Adli, entrambi attualmente fuori rosa e considerati fuori dal progetto tecnico di Allegri, sono destinate a scaldarsi nei prossimi giorni. L’obiettivo della dirigenza rossonera è chiaro: piazzare i due centrocampisti nel giro di pochi giorni, trovando soluzioni che possano soddisfare tutte le parti in causa.

Nonostante al momento non ci sia ancora nulla di concreto o imminente, sia il Milan che gli agenti dei due giocatori sono al lavoro senza sosta per individuare le migliori opzioni. La preferenza del club di Via Aldo Rossi è chiara: una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo di riscatto. Non si escludono anche formule di prestito con diritto di riscatto che diventi obbligo al verificarsi di determinate condizioni, una formula sempre più diffusa nel calcio moderno per diluire l’impegno economico.

L’addio di Bennacer in particolare, un giocatore che fino a poco tempo fa era considerato un pilastro del centrocampo rossonero, testimonia il radicale cambiamento di rotta intrapreso dal Milan sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale. La visione di Allegri per il centrocampo sembra non prevedere un ruolo per l’algerino, spingendo la società a cercare una nuova sistemazione per lui. Analogamente, la partenza di Adli, che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nelle scorse stagioni, appare altrettanto necessaria per liberare risorse e posti in rosa.

Oltre alle uscite, il Milan ha in programma anche alcuni innesti mirati. La priorità per Igli Tare e Massimiliano Allegri è portare a Milanello un centrocampista con caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa, un terzino destro per garantire maggiore copertura e spinta sulla fascia, e un attaccante che possa aumentare la profondità e la qualità del reparto offensivo. Questi acquisti, tuttavia, dipenderanno in larga parte dalle risorse economiche che verranno generate dalle cessioni.

Il mese di agosto si preannuncia quindi cruciale per le sorti del Milan. Le decisioni prese da Igli Tare sul mercato in uscita, in particolare riguardo a Bennacer e Adli, avranno un impatto significativo sulla capacità del club di operare in entrata e di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: ottimizzare le risorse e plasmare un Milan che possa lottare per i vertici della classifica, sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri.