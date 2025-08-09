Calciomercato Milan, non c’è pace per Adli: il calciatore è fuori dal progetto e ha rifiutato queste due destinazioni. Le ultimissime notizie

L’unica certezza sul futuro di Yacine Adli è la sua esclusione dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese ha infatti iniziato la stagione allenandosi con la squadra Milan Futuro, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Una situazione che evidenzia la chiara volontà del club rossonero di cederlo e di liberare un posto in rosa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’interesse per il giocatore non manca, soprattutto in Serie A. Tra i club che hanno mostrato un certo gradimento per Adli c’è il Sassuolo, che potrebbe vedere in lui il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Tuttavia, nonostante l’apprezzamento da parte di alcune squadre italiane, finora non sono arrivate offerte concrete per un’acquisizione a titolo definitivo.

Le uniche proposte per un trasferimento a titolo definitivo sono giunte da Qatar e Russia, ma queste destinazioni non hanno mai convinto il giocatore. Adli, infatti, ha già snobbato queste offerte, lasciando intendere di voler rimanere in un campionato europeo di alto livello. La sua priorità sembra essere quella di continuare a giocare in un contesto competitivo, preferibilmente in Serie A, per poter dimostrare il suo valore e rilanciare la sua carriera. Il Milan attende fiducioso l’evolversi della situazione, sperando che arrivino presto delle proposte concrete dai club italiani, per poter sbloccare l’uscita del giocatore e definire il suo futuro lontano da Milanello.