Calciomercato Milan, un club di Serie A su Adli: le ultime

Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Le ultime novità sul francese

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe salutare Yacine Adli. Arrivato in rossonero in estate dopo un anno di prestito al Bordeaux, il classe 2000 ha visto fin qui il campo con il contagocce.

Come riporta calciomercato.com, si potrebbe optare per una soluzione in prestito. La Salernitana di Paulo Sousa avrebbe già avviato i contatti per il centrocampista.