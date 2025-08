Calciomercato Milan, rebus Adli! Duello in Serie A, questa la possibile formula dell’affare: Tare irremovibile

Calciomercato Milan, da risolvere c’è ancora il rebus legato al futuro di Yacine Adli: ci sono Sassuolo e Verona sul giocatore

Il calciomercato Milan estivo continua a tenere banco e, in casa Milan, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare è al lavoro per definire la rosa a disposizione del neo-allenatore Massimiliano Allegri. Tra le situazioni più spinose da risolvere, spicca senza dubbio quella legata al centrocampista Yacine Adli, attualmente fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova sistemazione. La sua posizione è diventata una priorità nelle strategie di mercato rossonere, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

Il Milan, sotto la guida di Igli Tare, sta valutando attentamente ogni scenario per Adli. La preferenza chiara della dirigenza di Via Aldo Rossi è una cessione a titolo definitivo, che permetterebbe di monetizzare e liberare spazio salariale per nuovi innesti. Tuttavia, il club non esclude altre opzioni, dimostrando una certa flessibilità nelle trattative. Si sta prendendo in considerazione anche la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, o un diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, presumibilmente facilmente raggiungibili. Questa apertura testimonia la volontà del Milan di risolvere la situazione in tempi brevi, garantendo comunque un ritorno economico futuro.

Gli agenti di Yacine Adli sono in costante contatto con la dirigenza rossonera, lavorando incessantemente per presentare soluzioni concrete che possano soddisfare sia le esigenze del giocatore che quelle del club. L’obiettivo comune è individuare una destinazione che offra ad Adli la possibilità di rilanciarsi e trovare il tanto agognato spazio in campo, dopo una stagione ai margini. Il ragazzo, nonostante la situazione incerta, continua ad allenarsi con il gruppo del Milan Futuro, mantenendo alta la professionalità e l’impegno.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, e ripreso da La Gazzetta dello Sport, l’interesse per il centrocampista francese non manca. Dopo aver rifiutato una pista russa, che evidentemente non rientrava nei piani del giocatore, Sassuolo e Verona si confermano le piste più concrete e credibili. Entrambe le squadre, note per valorizzare giovani talenti e offrire un contesto ideale per la crescita, potrebbero rappresentare la soluzione perfetta per Adli. Si attende ora che da parte dei club interessati arrivino offerte ufficiali alla sede del Milan in Via Aldo Rossi, per avviare concretamente le trattative.

La vicenda Adli è un chiaro esempio di come Igli Tare e Massimiliano Allegri stiano lavorando in sintonia per modellare il nuovo Milan. Ogni mossa di mercato, sia in entrata che in uscita, è attentamente ponderata per costruire una squadra competitiva e funzionale alle idee tattiche del nuovo allenatore. Il destino di Adli, in questo senso, rappresenta uno dei primi banchi di prova per la nuova dirigenza rossonera, determinata a portare avanti una gestione efficiente e mirata a consolidare il Milan tra le grandi d’Europa.