Calciomercato Milan, quale futuro per Adli? Adesso si allena con il Milan Futuro e c'è una squadra di Serie A pronta a prenderlo

Calciomercato Milan, Vlahovic è ancora una pista percorribile? Per Matteo Moretto sì ma ad una condizione

Milan Cremonese, Sky o DAZN? Come seguire in TV e Streaming l'esordio in Serie A

Calciomercato Milan, Bennacer diventa un caso: è ancora in rosa anche se vuole trasferirsi in questa squadra

Tonali diventa papà, che gioia per l'ex giocatore del Milan! Il post Instagram invaso da migliaia di cuori rossoneri

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Adli

Calciomercato Milan, quale futuro per Adli? Adesso si allena con il Milan Futuro e c’è una squadra di Serie A pronta a prenderlo. Le ultimissime

Negli ultimi giorni di questa intensa sessione di calciomercato, il Milan è impegnato su due fronti: la serrata ricerca del nuovo attaccante e la gestione delle uscite necessarie per sfoltire la rosa. Tra i nomi sulla lista dei partenti, quello di Yacine Adli continua a essere al centro delle discussioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il centrocampista francese è nel mirino del Sassuolo, che punta a rinforzare il proprio organico.

La situazione di Adli al Milan è tutt’altro che semplice. Il giocatore è stato finora considerato un esubero e, di fatto, non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, tanto da essere stato inserito nel gruppo di allenamento del Milan Futuro. La mancanza di spazio e prospettive in prima squadra ha reso la sua cessione una priorità per la dirigenza rossonera, che cerca una soluzione che possa soddisfare sia il club che il giocatore.

L’interesse del Sassuolo offre una via d’uscita concreta. Il club neroverde, noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti, vedrebbe in Adli un profilo ideale per il proprio centrocampo. L’idea di un trasferimento, che potrebbe avvenire sia a titolo definitivo che con la formula del prestito, rappresenta per il francese un’opportunità di rilancio e di ritrovare continuità di gioco in una squadra di Serie A.

Per il Milan, un’eventuale cessione di Adli sarebbe un’operazione strategica non solo per alleggerire il monte ingaggi, ma anche per liberare un posto in rosa e concentrare le risorse economiche sui grandi obiettivi in entrata. La trattativa tra le due società potrebbe accelerare nelle prossime ore, con l’obiettivo di trovare un accordo prima del gong finale del mercato.

