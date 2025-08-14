Calciomercato Milan, Adli sempre più in bilico: sondaggi dalla Ligue 1 ma spunta la Serie A

Calciomercato Milan, Adli è uno dei nomi sulla lista dei partenti: per lui ipotesi Ligue 1, ma piace anche in Italia

Il Milan è nel pieno di un’intensa sessione di calciomercato, non solo per quanto riguarda i rinforzi in entrata, ma anche per definire le posizioni di alcuni giocatori che non rientrano più nei piani tecnici della società. Al centro delle discussioni ci sono in particolare i centrocampisti Ismael Bennacer e Yacine Adli, il cui futuro in rossonero appare incerto. Le ultime novità, riportate da La Gazzetta dello Sport, gettano luce sulle possibili destinazioni dei due giocatori.

Per quanto riguarda Ismael Bennacer, le richieste non mancano, soprattutto dall’Arabia Saudita, un mercato sempre più attivo e pronto a investire cifre importanti sui talenti europei. Tuttavia, l’algerino, un tempo pilastro del centrocampo rossonero, non sembra ancora convinto di accettare questa destinazione. La sua situazione è complessa, anche a causa di infortuni che ne hanno limitato il rendimento nelle ultime stagioni. La volontà del giocatore sarà determinante per sbloccare la trattativa, e al momento non c’è una apertura ufficiale da parte sua verso il calcio arabo.

Parallelamente, il Milan sta valutando le offerte per Yacine Adli, un altro esubero che non fa parte del progetto tecnico. Il centrocampista francese, che in queste settimane si sta allenando con il Milan Futuro, ha attirato l’attenzione di diversi club. Ci sono interessamenti dalla Ligue 1, dove Adli ha giocato in passato, e anche dalla Serie A. In particolare, il Sassuolo, fresco di promozione nel massimo campionato italiano, si sarebbe fatto avanti. Per il momento, però, le trattative sono ancora in una fase preliminare e non c’è ancora nulla di concreto. Adli, reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, è in cerca di una nuova sistemazione che gli garantisca continuità e un ruolo da protagonista.

Questi movimenti in uscita sono fondamentali per il nuovo corso del Milan, inaugurato con le nomine di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La coppia Tare-Allegri ha il difficile compito di rifondare la squadra, creando un mix vincente tra giovani talenti e giocatori esperti. Le cessioni di Bennacer e Adli, seppur dolorose per alcuni tifosi, potrebbero liberare risorse economiche e spazi in rosa, consentendo al Milan di agire con maggiore libertà sul mercato e di puntare su profili più adatti al nuovo modulo di gioco. Il calciomercato estivo è ancora lungo e le prossime settimane saranno decisive per il futuro dei due centrocampisti.