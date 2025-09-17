Calciomercato Milan, retroscena Adli: il francese aveva una richiesta ben precisa prima del trasferimento in Arabia. Le ultimissime notizie

L’addio di Yacine Adli al Milan, avvenuto a inizio settembre con il suo passaggio all’Al Shabab in Arabia Saudita per circa 8 milioni di euro, è stato un epilogo dettato da una serie di scelte del giocatore stesso, come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto. Nonostante l’interesse di club di Serie A come Sassuolo e Torino, il centrocampista franco-algerino ha rifiutato entrambe le destinazioni, manifestando una volontà precisa di non restare in Italia.

La sua decisione di lasciare la Fiorentina, dove aveva trascorso la scorsa stagione in prestito, non fu un’imposizione del club viola, ma una sua esplicita richiesta. Adli, infatti, aveva un obiettivo chiaro: tornare a Milanello per dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto nella squadra di Massimiliano Allegri. L’estate si è trasformata in una lunga attesa, trascorsa ad allenarsi con il gruppo Milan Futuro, pur non potendo partecipare alle partite ufficiali. Questo periodo di incertezza ha portato Adli a rivalutare la sua posizione e a optare per una nuova avventura.

L’opportunità è arrivata con l’Al Shabab, club arabo che ha garantito al giocatore un contratto molto vantaggioso, con uno stipendio netto di ben 6 milioni di euro. Una cifra che ha reso la proposta irresistibile, superando ogni esitazione. La scelta di Adli, quindi, si è configurata come la ricerca di un’alternativa concreta e remunerativa, dopo aver fallito nel suo intento di rimanere nel Milan. Un epilogo che ha soddisfatto tutte le parti: il Milan ha incassato una cifra significativa, il giocatore ha ottenuto un ingaggio d’oro e l’Al Shabab si è assicurato un rinforzo di qualità.