Calciomercato Milan, il trasferimento in questa squadra di Adli non si farà! Salta tutto perché… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Yacine Adli si complica e il centrocampista franco-algerino rischia di rimanere senza una sistemazione a pochi giorni dalla fine del mercato. Dopo un’estate di insistenti corteggiamenti da parte del Sassuolo, la pista si è definitivamente raffreddata.

Il “no” del Sassuolo e le ragioni di Adli

Le parole del direttore sportivo del Sassuolo, Gianluca Carnevali, sono state chiare e definitive. Intervistato da Sportitalia, il dirigente neroverde ha escluso un possibile arrivo di Adli, dichiarando: “Pista chiusa. A centrocampo siamo a posto così“. Una presa di posizione netta che pone fine a una trattativa mai realmente decollata, a causa del costante scetticismo del giocatore verso la destinazione emiliana. La sua riluttanza, unita all’atteggiamento deciso del Sassuolo, ha reso l’affare impossibile da concludere.

Un futuro lontano dal Milan e dalla sua “Futuro”

La situazione di Adli rimane difficile. Dopo essere stato messo fuori rosa e aggregato al Milan Futuro (la seconda squadra dei rossoneri), il suo futuro non sarà comunque né al Milan di Allegri né, tantomeno, con la seconda squadra. A differenza di quanto possa sembrare dal suo impiego in ritiro, non può giocare in Serie D, dato che il regolamento impone un limite di presenze per i giocatori “fuori quota” e Adli, con le sue oltre 50 presenze in Serie A, non rientra in questi parametri.

Questa situazione lo obbliga a trovare una nuova squadra in tempi brevissimi. La dirigenza rossonera, in accordo con l’allenatore Allegri e il direttore sportivo Tare, deve trovare una soluzione per il giocatore che non rientra nei piani tecnici. L’incertezza sul suo futuro si fa sempre più pressante, e l’ultima settimana di mercato sarà decisiva per capire quale sarà la prossima destinazione di Yacine Adli.