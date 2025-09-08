Calciomercato Milan, ormai siamo al traguardo: Adli verrà ceduto a questa squadra. Tutti i dettagli e le ultimissime notizie

La cessione di Yacine Adli all’Al Shabab è ormai in dirittura d’arrivo. Il Milan e il club saudita hanno trovato un accordo per un trasferimento a titolo definitivo del centrocampista francese. L’operazione porterà nelle casse del Milan una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro, un importo considerevole visto che il giocatore era fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri e del Milan.

Dettagli del trasferimento e futuro del giocatore

Adli ha accettato un contratto triennale con l’Al Shabab, che gli garantirà un ingaggio notevolmente superiore a quello che percepiva al Milan. L’accordo, stimato intorno ai 6-7 milioni di euro a stagione, rappresenterà per lui un notevole aumento, triplicando di fatto il suo stipendio attuale. Nonostante ci siano stati dei piccoli ritardi dovuti a dettagli sulle commissioni degli agenti, le parti sono vicine alla fumata bianca.

Questa cessione è un altro tassello nel frenetico mercato estivo del Milan, che si è distinto per un gran numero di uscite oltre che di acquisti. La partenza di Adli, che non rientrava nel progetto tecnico di Allegri, è considerata una mossa strategica per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa. Il giocatore, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, sembra ora pronto a una nuova avventura lontano dall’Europa per rilanciare la sua carriera.