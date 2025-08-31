Calciomercato Milan, non si sblocca il rebus Adli! Un club di Serie A chiude le porte, prossimi giorni decisivi

Calciomercato Milan, il Sassuolo chiude le porte al possibile arrivo in neroverde di Yacine Adli: prossimi giorni decisivi per il futuro del francese

Il futuro di Yacine Adli si tinge di sempre maggiore incertezza. Il centrocampista franco-algerino, rientrato al calciomercato Milan dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, non sembra rientrare nei piani del club rossonero, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Con il mercato che volge al termine, la sua situazione si fa sempre più delicata, anche a causa del mancato trasferimento al Sassuolo, squadra che lo ha corteggiato per gran parte dell’estate.

La trattativa con il Sassuolo e le dichiarazioni di Carnevali

La pista che portava Adli al Sassuolo sembrava la più calda e concreta, con i neroverdi che hanno cercato a lungo di convincere il giocatore a sposare il progetto. Tuttavia, la trattativa non è mai arrivata a una conclusione positiva, principalmente a causa dello scetticismo del centrocampista. A mettere definitivamente la parola fine a questa possibilità è stato il direttore sportivo del Sassuolo, Gianluca Carnevali, che in una recente intervista a Sportitalia ha dichiarato: “Pista chiusa. A centrocampo siamo a posto così“. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma come il club emiliano abbia virato su altri obiettivi, considerando il proprio reparto di centrocampo già completo e competitivo.

Il futuro di Adli: lontano dal Milan e dalla Serie D

Con la porta del Sassuolo ormai chiusa, la situazione di Yacine Adli si complica ulteriormente. Il giocatore non sembra avere un futuro al Milan, dove la concorrenza a centrocampo è agguerrita e le scelte di Allegri sembrano indirizzarsi verso altri profili. Un altro aspetto fondamentale da considerare, come emerso dalla fonte originale, è che Adli non potrà essere impiegato nel Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che milita in Serie D. Il regolamento, infatti, non permette l’inserimento di giocatori con più di 50 presenze in Serie A, e Adli rientra pienamente in questa categoria.

Le opzioni rimaste sul tavolo

Con il tempo che stringe, è fondamentale che il centrocampista e il suo agente trovino una nuova soluzione. Tra le opzioni possibili, potrebbe esserci un’altra squadra in Serie A o una destinazione all’estero. In Italia, altre squadre potrebbero essere interessate a un giocatore del suo calibro, ma le trattative devono essere veloci e decisive. Il profilo di Adli, un centrocampista tecnico e con una buona visione di gioco, potrebbe fare gola a club che cercano un rinforzo last-minute. In Europa, campionati come la Ligue 1 francese, dove Adli ha già giocato, o la Bundesliga tedesca, potrebbero rappresentare valide alternative. La pressione è alta, visto che l’obiettivo primario di Adli è quello di giocare con continuità, cosa che non avverrebbe al Milan. L’attesa è palpabile per capire dove sbarcherà il giocatore, con la speranza di trovare una sistemazione che gli consenta di esprimere tutto il suo potenziale. Il finale di questa vicenda di mercato è tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Yacine Adli deve trovare una nuova squadra in fretta per non rischiare di rimanere senza un ruolo in questa stagione.