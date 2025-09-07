Calciomercato Milan, la parola fine non è ancora arrivata! Un altro calciatore sarebbe ad un passo dalla cessione. Le ultimissime notizie

Dopo una stagione tutto sommato positiva in prestito alla Fiorentina, Yacine Adli non è stato riscattato dalla Viola ed è tornato al Milan. Il suo rientro a Milano, però, non è stato dei più facili. Il centrocampista franco-algerino è stato infatti ritenuto da Massimiliano Allegri non idoneo al suo stile di gioco, e per questo motivo è stato spedito nella squadra U23. Una decisione che ha sorpreso molti, visto il buon rendimento di Adli in Toscana, dove ha dimostrato qualità tecniche e visione di gioco.

Oggi, Adli è di fatto fuori dal progetto tecnico del Diavolo. Questa situazione lo spinge a cercare una nuova sistemazione per evitare di trascorrere un’intera stagione tra la tribuna e, se fortunato, la panchina. Per un giovane della sua età, un’intera annata senza giocare a un certo livello potrebbe compromettere la sua crescita e la sua carriera. Fino a questo momento, l’ex Fiorentina ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate, comprese quelle di club di Serie A come il Sassuolo.

Ma una nuova pista sembra essersi aperta per il suo futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, “Adli piace agli arabi dell’Al-Shabab”. La soluzione araba potrebbe essere più che gradita all’oramai ex 7 del Milan, offrendogli la possibilità di rilanciarsi in un campionato in crescita e, probabilmente, con un ingaggio molto vantaggioso. Per il Milan di Tare e Allegri, la sua cessione sarebbe un modo per monetizzare e alleggerire il monte ingaggi, permettendo al club di concentrarsi su altri obiettivi di mercato. La situazione di Adli è un chiaro esempio di come le strategie di mercato e le scelte tecniche possano cambiare rapidamente il destino di un giocatore.