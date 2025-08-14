Calciomercato Milan, Tare lavora anche alle cessioni! Due gli esuberi in uscita, prossime settimane decisive

Calciomercato Milan, Igli Tare deve lavorare anche alle uscite: i due nomi caldi sono quelli di Bennacer e Adli. Ultime

Il calciomercato Milan non è attivo solo sul fronte acquisti, ma anche su quello delle cessioni, un aspetto cruciale per la costruzione della rosa che mister Allegri ha in mente per la prossima stagione. Sotto la sapiente guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, la società rossonera sta lavorando intensamente per trovare la giusta sistemazione a quei giocatori che, per diverse ragioni, potrebbero lasciare Milanello. Al momento, i riflettori sono puntati su due nomi in particolare: Ismaël Bennacer e Yacine Adli.

Come riportato da Gazzetta.it, la situazione più intrigante riguarda Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino, da tempo un pilastro della mediana rossonera, continua a ricevere richieste concrete dall’Arabia Saudita. Il calcio saudita, con i suoi investimenti faraonici, sta dimostrando un interesse sempre crescente per i talenti che militano nei maggiori campionati europei, e Bennacer non fa eccezione. Tuttavia, nonostante le offerte economicamente vantaggiose che presumibilmente arrivano dal Golfo, il giocatore non ha ancora dato il suo via libera a un trasferimento. Questa reticenza potrebbe essere legata al desiderio di Bennacer di continuare a giocare in un campionato di alto livello come la Serie A, o magari la sua priorità è rimanere in Europa per competere in Champions League, un palcoscenico che il Milan gli offre. La decisione finale di Bennacer sarà un fattore chiave per le strategie di mercato del Diavolo.

Discorso differente, ma altrettanto importante, per Yacine Adli. Il giovane centrocampista francese, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a trovare la continuità desiderata nel corso delle ultime stagioni. Per Adli, gli interessamenti arrivano principalmente dalla Ligue 1, il campionato francese che lo ha visto crescere calcisticamente. Un ritorno in patria potrebbe rappresentare l’opportunità per ritrovare spazio e minutaggio, elementi fondamentali per la sua crescita professionale. Ma non solo la Francia: anche il Sassuolo ha mostrato un certo interesse per il centrocampista. Il club emiliano, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti e proporre un calcio propositivo, potrebbe essere una destinazione interessante per Adli, offrendogli un ruolo più centrale nel progetto tecnico. Tuttavia, al momento, per Adli non c’è ancora nulla di concreto sul tavolo, e le trattative sono ancora in una fase preliminare.

La gestione di queste cessioni sarà fondamentale per Tare e Allegri. Ogni uscita, infatti, non solo libera spazio in rosa, ma genera anche risorse economiche che potranno essere reinvestite per portare a Milanello i rinforzi desiderati dall’allenatore. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e bilanciata, capace di lottare su tutti i fronti. Il lavoro del Milan sul mercato è, dunque, a 360 gradi, con l’occhio attento sia alle opportunità in entrata sia alle necessità di alleggerire la rosa e massimizzare il valore dei propri asset. La finestra di mercato estiva si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena, e i tifosi rossoneri attendono con ansia di vedere come si concretizzeranno le mosse della dirigenza.