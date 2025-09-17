Calciomercato Milan, Adli ha rifiutato il riscatto dalla Fiorentina per restare! Retroscena clamoroso, Allegri… Le ultimissime notizie

La cessione di Yacine Adli all’Al Shabab, chiusa per 8 milioni di euro, segna l’ultimo movimento in uscita del Milan. Il centrocampista franco-algerino, dopo un’estate passata ad allenarsi con il gruppo Milan Futuro e la mancata permanenza in rossonero, ha scelto l’Arabia Saudita per il suo futuro.

Come rivelato da Matteo Moretto, la partenza di Adli è stata il risultato di una sua precisa volontà. Nonostante l’interesse di club italiani come Sassuolo e Torino, il giocatore ha preferito rifiutare ogni offerta, puntando a tornare al Milan. Il suo desiderio, già manifestato alla Fiorentina (dove era in prestito nella scorsa stagione) chiedendo di non essere riscattato, era quello di giocarsi le sue carte e convincere l’allenatore Massimiliano Allegri.

L’occasione per restare in rossonero non si è concretizzata e, di fronte all’opportunità dell’Al Shabab, Adli ha optato per un cambiamento radicale. L’offerta araba, con un lauto stipendio di 6 milioni di euro netti, ha rappresentato la soluzione ideale per il giocatore, che ha così potuto voltare pagina. La cessione si è rivelata vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: il Milan ha incassato una cifra importante, mentre Adli ha trovato una nuova squadra e un ingaggio molto elevato.