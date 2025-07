Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare si farà trovare pronto in caso di addio. Il club è pronto ad acquistarlo

Il Milan sta affrontando un’intensa sessione di calciomercato estivo, con l’obiettivo dichiarato di perfezionare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancano ancora un paio di tasselli fondamentali per completare il puzzle e presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con una squadra ancor più competitiva.

Un Terzino Destro e un Attaccante le Priorità Assolute

La priorità assoluta per il Diavolo in questa fase finale del mercato è l’acquisizione di un terzino destro di ruolo. Questo innesto è cruciale per dare maggiore profondità e imprevedibilità all’out destro della difesa e, di conseguenza, all’intera manovra. La sua dinamicità e la propensione offensiva lo renderebbero il profilo ideale per le esigenze tattiche della squadra.

Oltre al rinforzo sulle corsie esterne, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un attaccante che possa condividere il peso dell’attacco con l’attuale punta di riferimento. Questo permetterebbe al tecnico di avere più opzioni offensive e di gestire al meglio il dispendio energetico dei propri centravanti nel corso di una stagione lunga e impegnativa.

Rinforzo in Difesa Solo in Caso di Cessione

Non è da escludere, inoltre, un ulteriore movimento in difesa. La possibilità di un rinforzo per la retroguardia, tuttavia, è strettamente legata a una potenziale cessione. Se un difensore centrale dovesse lasciare la squadra, allora il Milan interverrebbe sul mercato per garantirsi un nuovo elemento in quel reparto. Questo approccio strategico permette al club di mantenere un equilibrio finanziario e di intervenire solo in caso di effettiva necessità.

La fonte, La Gazzetta dello Sport, sottolinea l’attenzione del club per ogni reparto, ma evidenzia come le prime due operazioni (terzino destro e attaccante) siano quelle che godono di maggiore urgenza nella lista della spesa milanista.

Il lavoro della dirigenza rossonera prosegue a ritmo serrato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a portare a casa questi ultimi colpi e completare così una campagna acquisti ambiziosa, volta a consolidare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il popolo rossonero attende con ansia gli annunci ufficiali, sperando di vedere presto questi talenti vestire la gloriosa maglia del sette volte Campione d’Europa.