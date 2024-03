Calciomercato Milan, in estate pronto il colpo in difesa: TRE profili in lista

Calciomercato Milan, in estate la dirigenza rossonero vuole mettere a segno un colpo in difesa: TRE profili in lista

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi sul calciomercato Milan: in estate la dirigenza rossonera ha come obiettivo anche l’inserimento in rosa di un nuovo difensore centrale di spessore.

Tre i nomi monitorati con grande attenzione dal Diavolo in vista di giugno: si tratta di Adarabioyo del Fulham, Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest. Tra questi potrebbe nascondersi il prossimo difensore centrale del Milan.