Calciomercato Milan, accordo totale: c’è il sì ad Allegri

Massimiliano Allegri incassa un sì molto importante in ottica calciomercato: l’accordo è totale, non resta che ratificarlo

Saranno due settimane di passione. Il Milan, rinfrancato dai due punti rosicchiati in classifica all’Inter, crede ancora nella rimonta scudetto: tutto passerà dal big match di Pasquetta contro il Napoli, sperando che prima da Inter-Roma possa arriva una buona notizia.

In casa rossonera la sconfitta con la Lazio è già stata dimenticata, grazie al tris rifilato al Torino, pur se resta il rammarico per quel che avrebbe potuto significare in termini di classifica un risultato positivo all’Olimpico. Inutile però piangere su quel che è stato, meglio concentrarsi su quel che sarà, non soltanto sul campo.

Se Allegri e la squadra, quando tornerà al completo, dovranno preparare al meglio la partita contro i campioni in carica, la società sta già iniziando a lavorare sul calciomercato. E proprio su questo arrivano novità interessanti che danno un quadro chiaro di quel che accadrà a fine campionato: Tare dovrà garantire rinforzi importanti e ci sono già le prime mosse che fanno piacere ad Allegri.

Milan, accordo società Allegri: le linee guida sul mercato

Il tecnico livornese è stato protagonista la scorsa settimana di un importante vertice che ha coinvolto anche Tare, Furlani e Ibrahimovic. Un summit per buttare le basi per il calciomercato estivo, dal quale si è usciti con un risultato positivo: l’unione di intenti sulle linee guida da seguire per la campagna acquisti.

In particolare ci sarebbe accordo sulla necessità di inserire in squadra calciatori pronti e di un certo livello, passo fondamentale per aumentare la competitività anche in considerazione dell’aumento del numero di partite nella prossima stagione con la partecipazione alle coppe europee.

Calciatori pronti, ma anche giovani utili alla squadra, ma tutti dovranno avere il benestare di Allegri: soltanto con il sì dell’allenatore si procederà con gli acquisti. Un modo per dissipare tutti i dubbi del tecnico sul progetto societario e per metterlo ancora di più al centro del Milan. Vertice, dunque, dal quale si è usciti con una intesa di base su come procedere sul mercato, anche se poi per i nomi bisognerà attendere la fine del campionato. Qualcuno già è uscito fuori (Goretzka ad esempio), altri spunteranno nelle prossime settimane: tutti però dovranno passare dal giudizio di Allegri e soltanto con il suo sì diventeranno realmente obiettivi rossoneri.