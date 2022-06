Calciomercato Milan: non c’è accordo Mertens-Napoli per il rinnovo. Le richieste del belga sono alte

Il rinnovo di Mertens al Napoli è ancora tutto da decifrare. Negli ultimi giorni sembrava esserci un’apertura fino a quando il belga non ha esposto le sue richieste.

Cifre che gelano il Napoli e De Laurentis siccome il belga avrebbe chiesto 4 milioni netti per due anni più bonus legati a gol e rendimento, oltre a una commissione per gli agenti. Lo scrive Il Mattino. Per ora il Milan, storicamente interessato al giocatore, non ha mosso passi concreti.